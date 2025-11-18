Las traviesas que permiten trenes a 350 por hora tardarán en llegar a la línea gallega
Aunque el corredor Madrid-Galicia cuenta con 125 kilómetros de vía en placa por los túneles, habría que esperar a una renovación integral para que se instalen las aerodinámicas18 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La línea de alta velocidad Madrid-Galicia probablemente sea de las últimas en contar con trenes que vayan a 350 kilómetros por hora, a no ser que se tomen decisiones para adelantar este proceso. El ministro