Elena Vázquez Cendón, catedrática de Matemática Aplicada: «Fixen un vestido co mapa de Fontán»

A catedrática de Matemática Aplicada da USC Elena Vázquez Cendón
Conta que as matemáticas xa a fascinaban de pequena porque lle daban seguridade: «Xa estaban na casa, o meu pai, que era xastre, trataba de optimizar a tea»

19 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Nestes últimos días, a catedrática de Matemática Aplicada da Universidade de Santiago Elena Vázquez Cendón (Ourense, 1966) insiste cada vez que a chaman para propoñerlle unha entrevista en que ela é Cendón, non Abal. «Outra

