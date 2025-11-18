Elena Vázquez Cendón, catedrática de Matemática Aplicada: «Fixen un vestido co mapa de Fontán»
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Conta que as matemáticas xa a fascinaban de pequena porque lle daban seguridade: «Xa estaban na casa, o meu pai, que era xastre, trataba de optimizar a tea»19 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Nestes últimos días, a catedrática de Matemática Aplicada da Universidade de Santiago Elena Vázquez Cendón (Ourense, 1966) insiste cada vez que a chaman para propoñerlle unha entrevista en que ela é Cendón, non Abal. «Outra