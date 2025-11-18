Las sociedades científicas de primaria apoyan la huelga de noviembre

Ambulatorio Concepción Arenal, en Santiago SANDRA ALONSO

Las tres sociedades científicas de la atención primaria en Galicia —Semergen, SEMG Galicia y Agamfec— han decidido apoyar las movilizaciones y convocatorias de huelga en atención primaria previstas a partir del día 26 de noviembre. Aseguran que las reivindicaciones son estrictamente profesionales, por lo que como sociedades científicas deben velar por la excelencia de los profesionales, las competencias derivadas de la especialidad de medicina de familia, y la adecuada respuesta sanitaria a las necesidades de la población.

Las medidas propuestas por el Sergas el 17 de octubre, aunque la Xunta ya se ofreció a retirarlas, vulneran los principios que defienden, como por ejemplo la categoría de facultativo especialista de atención primaria (FEAP), que atenta contra la equidad organizativa, dificulta el trabajo en equipo y erosiona la longitudinalidad, tan importante en primaria. Las tres entidades solicitan que se retire de forma oficial esta categoría y que deje de contratarse a médicos sin especialidad vía mir, «é unha liña vermella que non se pode traspasar baixo ningún concepto». Finalmente, piden comprensión y apoyo a la población por las movilizaciones, «nestes momentos complexos nos que están a ser cuestionados os valores e a excelencia profesional que sustentan unha atención primaria de calidade».