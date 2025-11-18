O imperio chinés estuda na USC: «O mellor de Galicia é a xente e o Dépor»
GALICIA
Uns cen universitarios do xigante asiático fórmanse cada ano en Santiago: «En Filoloxía é algo común hai anos»30 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Son as once da mañá na biblioteca Concepción Arenal e Danni Wang e Xinyi Zhang chegan tarde á súa cita no epicentro do campus sur da Universidade de Santiago (USC). Pero os chineses non eran puntuais? ChatGPT contesta que si. Descúlpanse cun wasap: os autobuses urbanos aínda non pasaron, algo que xa é común en Compostela. Zhang decide baixar andando dende o barrio de Vite, ao norte da cidade. «Non podo confirmar que haxa bus, irei camiñando», escribe nun galego impecable. Aos 15 minutos envía outra mensaxe: «Xa estou». Cae auga a chuzos e entre os paraugas aparece un rapaz alto e delgado, que se agocha debaixo dunha gorra e unha capucha: «Boas, son eu». Saca a chaqueta mollada e sorrí antes de mostrar unha mensaxe, cuxas letras emulan a bandeira galega: «Morriña».
Xinyi Zhang forma parte do centenar de chineses que cada ano recalan en Galicia para formarse na USC. O pasado curso foron 132: 40 de grao, 71 de máster e 21 de doutoramento. No 2023-2024 chegaran 133, e no anterior, 119. Dende a universidade confirman que as cifras do 2025-2026 serán similares, aínda que polo momento só poden confirmar a 76 que estudan másteres e 17 que se están doutorando. «En Filoloxía é algo común dende hai anos», precisa a vicerreitora de Internacionalización, María José López Couso, que os define «como moi traballadores e serios. Aprenden moi rápido, a pesar das limitacións lingüísticas». Admite que as trabas administrativas dificultan que cheguen máis. Xunto a portugueses, italianos, colombianos, mexicanos e brasileiros, os chineses son unha das nacionalidades máis amplas na universidade máis grande de Galicia.
Zhang, de 21 anos, encaixa no perfil esbozado por López Couso. Estuda un máster de Lingüística Aplicada e procede da Universidade de Linguaxe e Cultura de Pequín. Admite que deixou o imperio chinés buscando unha experiencia diferente. Por que Santiago? Foi casualidade. Tiña claro que quería estudar en España e había tres opcións: Almería, Murcia e Galicia. «Vin en Google Maps que o campus da USC era o único que quedaba no centro da cidade. Deixei que decidise o destino», responde.
Esta é a súa segunda experiencia na capital galega. A primeira foi para facer un intercambio excesivamente curto que o deixou con ganas de máis. Que lle fixo volver? «Gústame todo, pero o mellor de Galicia é a xente e o Dépor», admite entre gargalladas. O Deportivo? «Si, si. Teño uns amigos galegos que me levaron a Riazor e dende aquela é o meu equipo. Fun a Riazor tres veces, a ver se podo ir algunha máis», responde mentres sorrí. Agardamos por Danni Wang na cafetaría SEU, onde pide un colacao: «Gústame moito». Hai unha pregunta ineludible. Por que fala galego? «Quero integrarme na sociedade e gústanme moito as linguas que son diferentes. Cando fixen o primeiro intercambio apunteime a un curso de galego e dende aquela non deixei de falalo», di Zhang.
Encaixar
Danni Wang estudou un ano en Madrid antes de chegar a Santiago. Aos seus 31 anos, procede da Universidade Central de Finanzas e Economía de Pequín, cidade da que se marchou despois de cinco anos traballando: «Estaba muy cansada, quería descansar y aprender algo nuevo». En Compostela, onde se matriculou no máster de Tecnoloxías de Márketing e Comunicación Política, leva apenas dous meses. Aínda busca o seu oco na cidade: «No es fácil hacer amigos». O seu español non é tan fluído como o galego de Zhang, aínda que é el quen lle pregunta canto tempo leva estudándoo: «Só dous anos? Ela é o exemplo de como son os chineses. Eu en tan pouco tempo non sería capaz de falar nada».
Wang explica que rompe esas barreiras lingüísticas utilizando a intelixencia artificial: «Cuando hablan los profesores es lo que funciona más rápido». Confirma esa visión dunha China esixente, onde o traballo é o epicentro que ordena toda a sociedade: «Aquí hay más tiempo para descansar y viajar. Estás cerca de otros países, puedes conocer otras culturas. Allí vivía más estresada». Non descarta volver, o mesmo que Zhang, ao que lle gustaría traballar como logopeda ou profesor de español, aínda que non se pecha portas. «Agora quero mellorar o meu castelán e o meu galego. A veces fáltame contexto cultural, non entendo as bromas», explica mentres apura o último grolo de colacao: «É porque non crecín aquí».
Antes de chegar a España pensaba que «todo era flamenco, touros, sol e xente moi apaixonada. Iso é o que viamos nos libros para aprender español. A España que eu coñecín ao chegar a Galicia é totalmente diferente», confesa de novo a gargalladas. Unha última pregunta: cres que o Dépor subirá a Primeira? «Seguro, home, seguro», pecha rindo.