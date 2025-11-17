La Xunta adjudica plazas de prevención y defensa contra incendios forestales tras resolver el concurso ordinario del 2023

Bomberos aplacan un fuego en Ourense el pasado mes de agosto. Brais Lorenzo | EFE

La Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal ha resuelto el concurso ordinario convocado el 30 de noviembre del 2023 para cubrir plazas de los cuerpos y escalas de Administración especial de la Xunta, entre las que corresponden a la prevención y defensa contra los incendios forestales.

Tras revisar las reclamaciones presentadas sobre las valoraciones provisionales de méritos, la Comisión de Valoración aprobó el 31 de octubre del 2025 la propuesta definitiva de adjudicación de las plazas, tal y como recoge el Diario Oficial de Galicia en una orden publicada el lunes pasado.

Debido a que hay puestos ocupados de forma provisional por personal que superó los últimos procesos selectivos, la resolución establece que se difieren los plazos posesorios hasta que estas personas elijan destino definitivo. Es decir, que las personas que han obtenido una plaza con esta resolución todavía tienen que esperar a que los nuevos funcionarios elijan sus destinos.

Por otro lado, los destinos que se adjudican son irrenunciables, salvo que se asigne otro mediante designación libre o a través de un nuevo concurso. Si esto ocurre, deberá comunicarse en un plazo máximo de tres días. Además, los traslados que se requieran serán de carácter voluntario y no tendrán derecho a indemnización.

Contra la resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes o un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.