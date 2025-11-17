Las carreteras gallegas suman cuatro muertos más que el año pasado: «Queremos decisiones valientes y leyes que protejan»

Una colisión entre un coche y una moto en Moaña el pasado mes de octubre. Sxenick | EFE

En Galicia han muerto más personas en las carreteras que el año pasado. En total, 84. Cuatro más que en el 2024 y 13 más que en el 2023. Si uno se aleja de la frialdad de las estadísticas, cada uno de los números que suman la cifra representan una vida, un plan, unos allegados y una idiosincrasia irrepetible. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, recordó, en un acto en recuerdo a las víctimas en siniestros de tráfico, que las distracciones, el consumo de alcohol, las drogas y el exceso de velocidad continúan figurando entre las principales causas de los siniestros en la comunidad.

El encuentro tuvo lugar en el Centro de Control de Tráfico del Noroeste, en A Coruña y participó, entre otras autoridades, la representante en Galicia de STOP Accidentes, Jeanne Picard, quien aseguró que mueren dos personas a la semana. «No vemos avances reales en muchas de las exigencias históricas de las víctimas.Queremos decisiones valientes, leyes que protejan, justicia preventiva y medidas reeducadoras», destacó.

Picard también aprovechó para demandar una aprobación legislativa inmediata que reduzca la tasa máxima de alcohol permitida y reprochó a todos aquellos que avisan de controles a través de redes sociales: «Una práctica irresponsable». Sobre este tema, Blanco mencionó que desde el Gobierno central también se tomarán medidas para paliarlo a través de una colaboración con STOP Accidentes y calificó estos comportamientos como «un problema social».

Además, el delegado aseguró que se está trabajando para mejorar las infraestructuras de la carretera y en la eliminación de los llamados «puntos negros» —es decir, los tramos de las vías en los que se concentra el mayor número de accidentes—. Aprovechó para subrayar también que la cifra total de fallecidos es «inasumible» y alentó a que se renovaran los refuerzos de las medidas preventivas y sancionadoras.