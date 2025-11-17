Sindicatos y Sergas intensifican las reuniones para frenar la huelga, de momento sin éxito

Foto de archivo del PAC del nuevo centro integral de Lugo ALBERTO LÓPEZ

Sergas y sindicatos siguen negociando medidas para mejorar la atención primaria y desconvocar así la huelga prevista para el 26 de noviembre en este nivel asistencial, una huelga que algunas organizaciones como la CIG o el sindicato médico O´Mega ya han ampliado a más jornadas. De momento no hay fumata blanca. El pasado viernes la Xunta retiró el documento de propuestas presentado el pasado 17 de octubre, y ya antes se había comprometido a no implementar ninguna alternativa al mir para homologar la especialidad de medicina de familia. Este lunes ha habido más avances, no suficientes para los sindicatos, que mantienen las movilizaciones.

Las organizaciones sindicales califican de «movemento mínimo e insuficiente» los avances de la Consellería de Sanidade, ya que su principal reivindicación es que desaparezca la categoría FEAP de la primaria, creada en el 2022 y que establece guardias obligatorias a los médicos de familia de los centros de salud.

En la propuesta presentada el lunes, la Xunta se compromete a consolidar el transporte para la atención domiciliaria, retribuir al personal de los PAC que hace prolongaciones de jornada en atención ordinaria en función de la prolongación realizada efectivamente, equiparar la jornada complementaria de los enfermeros de PAC a la de enfermería de primaria, o reducir el tramo incentivado de jornada complementaria de PAC de 160 a 140 horas.

La próxima reunión será el viernes 21, y mañana hay previstas concentraciones en varias áreas sanitarias. Por su parte, la Xunta asegura que durante la mañana de este lunes se avanzó en posibles medidas, «cuxo calendario e cumprimento está supeditado ao acordo de fin de folga». Por la tarde se reunió con los representantes de los sindicatos médicos.