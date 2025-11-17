Rueda dice que el Gobierno «non vai en serio» para aprobar los presupuestos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la reunión con sus conselleiros PACO RODRÍGUEZ

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dicho que «benvido sexa se vai en serio» el intento del Gobierno central de aprobar presupuestos por primera vez en la legislatura, pero también ha añadido que «moito me temo que non vai en serio», porque parte de los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, «os socios», ya han dicho al jefe del Ejecutivo que «nin se lle ocorra soñar con que vai aprobar uns orzamentos», dijo Rueda.

El presidente subrayó la importancia de tener cuentas actualizadas: «Non me imaxino a xestión da Xunta sen eles», y recordó que parte de los acuerdos aprobados en los últimos consellos del Gobierno gallego están vinculados a partidas del presupuesto del 2026.

Más allá del éxito que tenga el intento del Ejecutivo central, Rueda consideró que llega tarde. La aprobación del techo de gasto, que hoy lunes se presentó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), «tiña que ter sido hai moito tempo, a Xunta de Galicia xa o fixo hai meses».

Rueda destacó que las cifras facilitadas por el Ministerio de Hacienda a los representantes de las comunidades autónomas coinciden, en el caso de Galicia, con las que hizo la Xunta para elaborar los presupuestos del 2026. «Todo o que calculamos está ben calculado», insistió.

Rueda señaló además que la reunión del CPFF debería haber servido para empezar a negociar la reforma del sistema de financiación, pero no ha sido así porque el Gobierno, criticó, prefiere «seguir con acordos bilaterais» en lugar de reunir a todas las comunidades para abrir las conversaciones.