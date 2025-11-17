El ministro de Transportes confirma que se pasará de 300 a 350 por hora en la red de alta velocidad española

Óscar Puente, durante la presentación en los Desayunos Informativos de Europa Press este lunes ZIPI | EFE

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado este lunes que se superará la barrera de los 300 kilómetros por hora en la red de alta velocidad, para progresivamente ir acercándose a los 350, que es el registro para el que están diseñados la mayoría de los trazados de alta velocidad que se han construido en los últimos 25 años. Puente anunció «una nueva etapa» en el ámbito ferroviario para modernizar el transporte, que fue lo que, aseguró, le encargó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando lo nombró el ministro. Como publicó La Voz hace unos días, el sistema ferroviario español superará el límite genérico de los 300 por hora.

«Tenemos una red en la que el límite está a 300, pero pensamos que era importante dar un paso adelante empezando por Madrid-Barcelona, convirtiéndonos junto con China en los dos únicos países cuyos trenes circulan a 350 por hora», aseguró el ministro en los desayunos informativos de Europa Press. Puente reconoció que hay conexiones que están saturadas, «por lo que aumentando la velocidad no solo conseguimos que los viajeros lleguen antes, sino que se reduzca la congestión al rotar más los trenes». «Este modelo se trasladará al resto de líneas», aunque será un proceso más lento si hay que cambiar las traviesas. En el caso de la línea gallega, la mayoría del trazado está diseñado para 350 por hora, pero carece de traviesas aerodinámicas.

Velocidades máximas en el corredor de alta velocidad Madrid-Galicia La Voz

Para ello se va a comenzar a renovar la línea Madrid-Barcelona sin tocar el trazado,« y vamos a aprovechar las reformas para convertirla en una línea a 350 por hora y dejar el viaje en menos de dos horas». Una de las bases de este proyecto es la patente española conocida como traviesa aerodinámica, perfeccionada por el ADIF, que limita el levantamiento de balasto -las piedras sobre las que se instalan las vías- a velocidades superiores a 300 por hora. Por tanto, será necesario cambiar las traviesas en todo el recorrido entre Madrid y Barcelona, por fases, aprovechando el plan de renovación que ya tocaba por tiempo de uso, especialmente entre Madrid y Calatayud.

Esto se complementará con nuevos accesos a ambas capitales, conectando la línea Madrid-Barcelona con la estación de Chamartín y el aeropuerto de Barajas, y construyendo una nueva estación de alta velocidad en Parla. En Cataluña, se construirá un acceso más directo a Barcelona desde Lérida, de unos cien kilómetros. Estos estudios de viabilidad se licitarán en breve, «pero la transformación a 350 empezará el año que viene, adaptando los primeros tramos a esa velocidad», aseguró Óscar Puente.