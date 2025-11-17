El BNG insta a la Xunta a rehacer los presupuestos y Besteiro pregunta al PP para quién gobierna

Noa Presas, portavoz del BNG de Facenda, y José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del PSdeG, en el Parlamento este lunes.

El grupo mayoritario de la Cámara, el PPdeG, ha hecho valer este mediodía su holgada mayoría absoluta para tumbar las enmiendas a la totalidad que han presentado el BNG y el PSdeG a las cuentas gallegas del 2026, cuyo debate se ha celebrado hoy en el Palamento gallego. Como habían anunciado ambos, nacionalistas y socialistas han pedido la devolución de los presupuestos al entender que no responden a las necesidades de los gallegos. Noa Presas, portavoz del BNG en materia de Facenda, ha instado a la Xunta a rehacer el proyecto. «Saber gobernar é rectificar», ha dicho la diputada nacionalista.

Presas ha denunciado que el proyecto presupuestario evidencia un modelo «estancado» en el que los recursos para los gallegos no crecen ni siquiera al ritmo al que lo hacen los precios. «Nin son históricos nin suficientes; estes orzamentos están feitos de costas á cidadanía e, na práctica, van supoñer recortes na prestación de servizos esenciais, como a sanidade, a educación ou a dependencia que xa se atopan en situación límite», ha denunciado la portavoz nacionalista.

Durante su intervención para defender la enmienda a la totalidad presentada por el BNG, la diputada nacionalista criticó las «piruetas discursivas» del conselleiro Corgos, que presentó un presupuesto «expansivo» que, en realidad, es un «presupuesto recortado» porque, dijo, la subida del 2 % del gasto no financiero no compensa siquiera el 2,7 % de la inflación de 2024.

El BNG ha criticado el modelo fiscal «antisocial» del PP, que «lle aforra 6.000 euros aos máis ricos e só supón unha esmola de 50 euros para a maioría social das galegas». Y ha emplazado a Rueda a aprovechar la «oportunidade histórica» que supondría aplicar la quita de 4.000 millones de euros de deuda para poder destinarlos a gasto social, algo que, al menos hasta ahora, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha dicho que no es posible.

Críticas de los socialistas

La condonación de la deuda también es indispensable para el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que ha cuestionado en para quién gobiernan los populares. «Para quen goberna vostede?», ha preguntado a la bancada popular, criticando que los Presupostos están hechos «para o 4 % da poboación que máis ten». Besteiro ha criticado el plan presupuestario de la Xunta y ha tendido la mano a Rueda para alcanzar un acuerdo «realista, viable e pensado para a maioría social».

Pero los socialistas, ha dicho, solo alcanzarían un acuerdo y apoyarían las cuentas del 2026 si el Gobierno gallego recoge en ellas cinco propuestas que consideran «estruturais» para la comunidad. Una de ellas, como piden los nacionalistas, es aceptar la condonación de la deuda, que permitiría «liberar recursos para investimentos prioritarios».

Pero hay más. Como condición para su apoyo a las cuentas, propone incrementar en 225 millones de euros la partida para vivienda, aumentar en 100 millones el presupuesto para políticas sociales, contratar 400 nuevos profesionales de Atención Primaria y destinar otros 200 millones al equilibrio territorial, al desarrollo rural y a la prevención de incendios.

A juicio de Besteiro, muy duro con el marco presupuestario presentado por los populares, Galicia «non pode permitirse outro ano de oportunidades perdidas, falta de execución e desigualdade crecente» y ha recordado —tras visitar Bruselas la semana pasada— la inquietud que existe en las instituciones europeas «polo bloqueo ao desenvolvemento eólico e pola ausencia de planificación da Xunta», que provoca, a su juicio, que «Galicia perda pulo industrial mentres outras comunidades avanzan grazas a unha mellor xestión dos fondos europeos».