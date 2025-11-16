Rueda anuncia la puesta en marcha de mil viviendas en el 2026 para cumplir el objetivo de cuatro mil en esta legislatura

Martina Miser

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado esta mañana en Meis -donde este fin de semana se ha reunido con su equipo de gobierno- que la Administración gallega pondrá en marcha en el año 2026 mil nuevas viviendas públicas, que se suman a las tres mil que ya han arrancado, lo que permitirá llegar al final de la legislatura con las 4.000 nuevas que se habían prometido y que supondrá doblar el parque actual existente, que se situaría en unas 8.000. El jefe del Ejecutivo gallego ha explicado que, de toda la vivienda de promoción pública reservada para venta, el 25 % será para menores de 36 años, proporción que sube al 40 % en el caso del alquiler. «Somos un goberno que traballa coordinadamente e que cumpre con seus compromisos», ha insistido el jefe del Ejecutivo gallego en una comparecencia en la que puesto más el foco en lo que queda por hacer que en lo hecho en este año y medio. «Estamos no bo camiño, pero non foron estas unhas xornadas de balance», subrayó Rueda.

Rueda ha avanzado también que otro de los objetivos para el año que viene es alcanzar los 100.000 dependientes atendidos, meta que se mantiene a pesar del recurso del Gobierno central al plan de choque impulsado por la Xunta. Además, el presidente se ha referido a algunas de las cuestiones que marcarán la hoja de ruta de su gobierno en el 2026: el primer centro de protonterapia de toda España (para medicina oncológica de precisión); la captación de talento el impulso de la inteligencia artificial con la nueva fábrica; las nuevas leyes de administración digital y administración local; el pacto por la lengua gallega para consensuar la renovación del plan de normalización; la repotenciación de parques eólicos; la mejora de las infraestructuras para combatir los incendios forestales y el Camiño do Litoral, de Ribadeo hasta A Guarda.

En línea con los argumentos expuestos ya en otras comparecencias, Rueda ha vuelto a cuestionar el papel del Ejecutivo de Sánchez y el impacto que tiene para Galicia. Crítica que ha vuelto a sustentar en dos aspectos: la falta de presupuestos generales del Estado, que llevan prorrogados desde el 2022, y el bloqueo en el que se encuentra la reforma del sistema de financiación autonómica, clave para que la comunidad pueda afrontar con más recursos el sobrecoste que suponen en la prestación de servicios públicos la dispersión poblacional y el envejecimiento. «Teríamos feito máis coa colaboración do Goberno central», ha lamentado Rueda, que ha vuelto a criticar lo recursos del Gobierno en materia eólica y de dependencia. El jefe del Ejecutivo gallego ha advertido de que Galicia se «rebelará» contra los que ofrecen conflicto y tensión (en clara referencia al Bloque) y contra aquellos que solo plantean la inacción (Pedro Sánchez).

En contraposición a lo que sucede en el Congreso, el presidente gallego ha puesto en valor que Galicia lleve 17 años consecutivos con el PP en la Xunta aprobando los presupuestos autonómicos, herramienta indispensable, ha dicho, para cumplir los compromisos con los gallegos. Mañana será el debate de totalidad de las cuentas dentro del trámite parlamentario.