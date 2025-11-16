Ana Pontón inaugura un busto de Castelao en Buenos Aires

Ana Pontón descubrió el busto de Castelao el sábado

En una calurosa tarde porteña, el viejo edificio del barrio de San Telmo, que alberga tanto a la Federación como al Museo de la Emigración Gallega, fue escenario de uno de los tantos actos con los que Argentina celebra la figura de Castelao, uno de los máximos exponentes de la política y la cultura de Galicia, en el 75 aniversario de su muerte. «Estamos aquí porque nos parece que Castelao tenía que tener un homenaje en esta tierra que lo acogió durante su exilio, que le dio tanto, y donde murió», sostuvo Ana Pontón momentos antes de reunirse con integrantes de la Plataforma de la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo y de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. «Castelao es una figura muy poderosa y muy vigente, él fue un antifascista que dedico una parte de su vida a denunciar las atrocidades que se habían cometido durante el franquismo y a defender la democracia, la igualdad, el internacionalismo y la política como la herramienta que tenemos los de abajo para cambiar el mundo y mejorar la vida de la gente», afirmó Pontón.

Además de los encuentros con distintas personalidades y referentes políticos como el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, o la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, la comitiva del BNG estableció contacto con otras fuerzas políticas. De Cristina Fernández, Pontón destacó su pasado de raíces gallegas, dado que su abuelo era de Vilarxubín, a pocos kilómetros de A Fonsagrada (Lugo). La visita a la exmandataria tuvo lugar en el piso donde esta cumple con la prisión domiciliaria, después de que fuera condenada a seis años de cárcel por irregularidades en la concesión de obra pública. «Quisimos solidarizarnos porque entendemos que es víctima de lawfare (persecución judicial)», aclaró la dirigente gallega.

Durante el acto de homenaje, ante de descubrir el busto de Castelao, tomaron la palabra el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la eurodiputada Ana Miranda. Esta última expresó su agradecimiento porque «la única causa abierta contra el franquismo es la argentina», y mantuvo un intercambio con los asistentes. Un piso más abajo, la entrada de ese emblemático edificio enclavado en el casco histórico de la ciudad, se iba llenando de gente. El epicentro de las miradas era el busto, que fue descubierto por Pontón y Esquivel, después de cantar el Himno gallego y de unos breves discursos en los que se reivindicó la figura de Castelao. Además de Castelao, otros intelectuales y artistas como Luis Seoane o Maruja Mallo dejaron una imborrable huella en Argentina, y un importante patrimonio cultural que «es necesario preservar», concluyó Pontón para agregar: «Queremos poner en valor esa red de personas con las que se puede trabajar. Por otra parte, nos interesa proyectar internacionalmente la cultura y la lengua gallegas y para ello proponemos crear el Instituto Rosalía de Castro, que sería como el Instituto Cervantes, pero para Galicia».

Castelao emigró con su familia a la Argentina en 1896 —con 10 años—, luego volvió exiliado en 1940, y murió en Buenos Aires el 7 de enero de 1950 en una habitación del Centro Gallego de Buenos Aires. Por entonces, ya era una figura de enorme renombre en la capital porteña y su multitudinario sepelio, y las enormes muestras de cariño y tristeza que suscitó su muerte, dieron buena cuenta de ello.