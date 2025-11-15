En Cervantes, con el 90 % de casas sin conexión estable: «Só podo falar por teléfono dende o balcón»
CERVANTES / LA VOZ
Hay aldeas a las que la fibra no llega y hablar por teléfono se hace muy complicado. «Miña nai é moi maior e se lle pasa algo, non pode nin avisarnos», relata una vecina16 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Esther Díaz coge las llamadas desde el balcón de su casa. Es el único sitio donde puede hacerlo. «Se sei que me van chamar non podo moverme de aquí porque só nesta parte da aldea