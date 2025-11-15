En Cervantes, con el 90 % de casas sin conexión estable: «Só podo falar por teléfono dende o balcón»

Paula Álvarez García
P. ÁLVAREZ CERVANTES / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Esther Díaz vive en Cervantes sin cobertura y solo consigue hablar por teléfono si sale al balcón de su casa.
Esther Díaz vive en Cervantes sin cobertura y solo consigue hablar por teléfono si sale al balcón de su casa.

Hay aldeas a las que la fibra no llega y hablar por teléfono se hace muy complicado. «Miña nai é moi maior e se lle pasa algo, non pode nin avisarnos», relata una vecina

16 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Esther Díaz coge las llamadas desde el balcón de su casa. Es el único sitio donde puede hacerlo. «Se sei que me van chamar non podo moverme de aquí porque só nesta parte da aldea

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 75% dto.
Suscripción WEB 2€/mes durante 12 meses Suscríbete