120.000 hogares gallegos, a la sombra tecnológica: sin cobertura o con baja señal de internet
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La conexión de calidad a la red es casi testimonial en amplias zonas de Lugo y Ourense; la dispersión poblacional las castiga. En Montederramo y Chandrexa de Queixa: «Para teletrabajar, aquí estás vendido»
16 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
En un mundo en el que prácticamente se necesita internet para todo, en Galicia todavía hay más de cien mil hogares que no tienen acceso a una conexión de calidad. Esto es, una cobertura de