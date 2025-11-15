120.000 hogares gallegos, a la sombra tecnológica: sin cobertura o con baja señal de internet

S. PÉREZ, M. COBAS REDACCIÓN / LA VOZ

Jaume Alós y Coco Trujillo trabajan desde su casa en el pueblo de Castiñeira, en Montederramo.
La conexión de calidad a la red es casi testimonial en amplias zonas de Lugo y Ourense; la dispersión poblacional las castiga. En Montederramo y Chandrexa de Queixa: «Para teletrabajar, aquí estás vendido»

16 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

En un mundo en el que prácticamente se necesita internet para todo, en Galicia todavía hay más de cien mil hogares que no tienen acceso a una conexión de calidad. Esto es, una cobertura de

