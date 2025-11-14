Temporada aérea de verano: Galicia pierde más de 260.000 pasajeros y España marca un nuevo récord con 22 millones a mayores

XOAN A. SOLER

Galicia camina en sentido contrario al conjunto de España en lo que a la evolución de su mercado aéreo se trata. El cierre de la contabilidad del mes de octubre sobre el tráfico en los aeropuertos de Aena muestra dos dinámicas diferentes que suponen pulverizar cada mes los récords anteriores en el conjunto de la red estatal y, en cambio, una bajada que se va incrementando en la gallega. La temporada aérea de verano, que va de abril a octubre, muestra a la perfección dicha divergencia: en España se utilizaron 22,1 millones de plazas más que el año pasado, estableciendo una nueva marca histórica para dicho período, mientras que la red aeroportuaria gallegas perdió 260.468 pasajeros respecto al año anterior, ejercicio que ya había quedado por debajo del 2023, en el que, en ese año sí, Galicia había firmado su récord estival.

El agujero estadístico se localiza exclusivamente en el aeropuerto de Santiago. Perdió en la temporada de verano 333.909 pasajeros, circunstancia sufrida antes incluso de que Ryanair acometiese la mayor parte de su espantada como medida de fuerza en su pugna con Aena por las tasas aeroportuarias, tarifas que finalmente no subirán en contra de lo pretendido por el Gobierno y el operador aeroportuario, tras ser aprobada una enmienda del PP en el Senado que ha bloqueado dicho incremento programado del 6,5 % en los precios de servicios a las aerolíneas en las pistas estatales. En todo caso, la aerolínea irlandesa no ha anunciado una vuelta atrás en su repliegue, que afecta de pleno a Lavacolla y en menor medida a Peinador.

Lavacolla cierra su peor temporada estival de la era pospandemia e incluso el mes de octubre es el más bajo de los últimos cuatro. Alvedro, en cambio, refleja una estabilidad notable en el volumen de sus tráficos, con una oferta de rutas y destinos consolidada que le permite crecer en 27.749 pasajeros en la temporada de verano, o un 4,3 % en lo que va de año, mientras que Lavacolla cede un 11,9 % de enero a octubre. Pese a su crecimiento estival respecto al 2024, Alvedro no alcanza su ocupación del verano del 2023 ni tampoco el del 2019 que con 852.946 viajeros estableció un récord en la pista herculina, ahora a 79.000 usuarios de ese nivel.

Diecinueve autobuses unen cada día Vigo y el Sá Carneiro y solo hay cuatro de A Coruña a Lavacolla Carlos Punzón

La temporada de verano en Peinador se cerró con un crecimiento singular, pues aunque es positivo respecto al año anterior, se explica por el hecho de que en el mes de mayo del 2024 la pista viguesa apenas tuvo operaciones al acometerse las obras para su rehabilitación. Pasaron por la terminal olívica 45.692 viajeros más que el verano precedente, cifra inferior a la que habría registrado en mayo de haber estado activa su pista. En octubre Peinador consignó una evolución negativa al bajar un 0,6 % sus registros, y en el conjunto del año se mueve en un 5,2 % por encima, pero de nuevo por el efecto que las obras en la pista tuvo en sus tráficos en el ejercicio anterior. En todo caso, el aeropuerto de Vigo superará el millón de pajeros cuando acabe el año, como ya ha logrado en once ocasiones en toda su historia. Alvedro ya lo ha certificado a dos meses del final del ejercicio al sumar ahora 1.077.187 usuarios, como 2,7 millones acumula Lavacolla, que en los pasados tres ejercicios colocó su listón por encima de los 3,2 millones.

El declive sufrido en la red aérea gallega este verano evidencia la necesidad de impulsar y tratar de coordinar la oferta y conexiones terrestres entre las ciudades gallegas y sus aeropuertos. Aena, Gobierno, Xunta, ayuntamientos, empresariado y sector turístico han constituido una mesa de trabajo para tratar de llegar a un acuerdo sobre la promoción y captación de rutas y aerolíneas, órgano que se ha marcado este mismo año como escenario para tomar las primeras medidas de impulso de la red aeroportuaria de la comunidad.