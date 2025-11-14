El Sindicato Médico de Galicia rompe negociaciones con el Sergas y convoca también huelga el 26 en primaria

La Xunta admite la grave situación de la atención primaria derivada del déficit de profesionales, en la foto el ambulatorio Concepción Arenal, en Santiago SANDRA ALONSO

El Sindicato Médico de Galicia (Simega) ha roto las negociaciones con el Sergas por no retirar sus propuestas para reorganizar la atención primaria y convoca una huelga el 26 de noviembre. Con esta son ya tres las convocatorias. Los primeros en oficializar el paro fueron los sindicatos con representación en la mesa sectorial, mientras que el sindicato O´Mega convocó posteriormente tres jornadas de huelga durante los días 26, 27 y 28, a las que se suma la de Simega.

Simega califica de intransigente la actitud del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, por mantener una propuesta que rechazan médicos, centrales sindicales y colegios profesionales, y señala que las medidas que contiene, «empeoran notablemente» las condiciones laborales de los facultativos, al querer hacer más con los mismos recursos humanos.

Simega critica que la Xunta haya ignorado la propuesta remitida el pasado 3 de noviembre con seis grandes líneas de trabajo para reestructurar la primaria, entre las que destacan la eliminación de la obligatoriedad y su sustitución por la voluntariedad en las guardias o la transformación de los PAC en servicios de urgencias extrahospitalarias de atención primaria (SUAP). Además, asume como propias las reivindicaciones de la asamblea de médicos de familia del área sanitaria de A Coruña: retirar la categoría profesional de FEAP, el rechazo a cualquier homologación de la especialidad que no vaya por la vía mir, y la voluntariedad de las guardias de los sábados por la mañana. La Xunta ya se comprometió a no realizar ninguna homologación alternativa al mir y a modular la conversión de vacantes de medicina de familia en FEAP.