Los centros de salud perdieron 57.724 tarjetas sanitarias en diez años y solo ganan en A Coruña-Cee
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Hay menos médicos y pediatras, pero más personal para una población que merma: el número de pacientes asignados a cada profesional está por debajo de la media estatal15 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Uno de los principales problemas de la asistencia sanitaria es el déficit de profesionales en atención primaria, sobre todo de médicos. Según el Sergas, en diez años el número de especialistas contratados ha pasado de