«Estamos trabajando para ampliar los servicios de la aplicación XuntaEu»

Con el objetivo de simplificar la relación de los usuarios con los trámites y gestiones que aparecen en el día a día, la administración autonómica lanzó en 2024 XuntaEu, una aplicación móvil — disponible para iOs y Android— a la que se puede acceder a través de la Chave365, el DNI electrónico o un certificado digital. La jefa del departamento de Interoperabilidad y Servicios Digitales de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Sabela Pillado, protagonizó ayer un encuentro digital en el que dio respuesta a las preguntas planteadas por los lectores de La Voz.

¿Qué trámites se pueden realizar a través de la aplicación?

Tiene un carácter transversal para poder realizar todos los trámites con la Xunta de Galicia de una manera homogénea, independientemente de la consellería con la que estés actuando. Por ejemplo, si eres usuario de una biblioteca tienes el carné de la red de bibliotecas o, si eres familia numerosa, tendrás el carné correspondiente. Lo mismo con otros como el Carné Xove. Los vas a poder tener integrados todos ellos en la app, todos los que te correspondan. En el caso de ser autónomo, también podrás tener disponibles los del ámbito industrial, por ejemplo, tarjetas que te habilitan para manejar algún tipo maquinaria. Además, también hay un conjunto de funcionalidades relacionadas con trámites con la administración. Por ejemplo, cuando solicitas campamento para los niños, a través de la aplicación podrás ver lo que has presentado y también la respuesta. El usuario podrá ir viendo la información actualizada. También cuando la administración tiene que hacer una comunicación oficial, es decir, aquellas notificaciones administrativas que supongan, por ejemplo, que se abran un plazo. Esas notificaciones también se abren en la aplicación. Por último, también hay otras utilidades como modificar la Chave365, gestionar preferencia de datos personales o recibir avisos de colectivos de interés. También suministramos información y podemos dar avisos de carácter informal. Y, por último, recordar que las citas presenciales que uno realiza también constan en la aplicación para que las puedas consultar.

¿Existe asistencia técnica o un canal de ayuda en caso de problemas?

Sí, a través de los canales de ayuda. De hecho, sabemos que es necesario ofrecerlo para las personas que tienen dificultades en su manejo. Para ellos, está disponible ya con carácter previo a su identificación, por si el problema se da en esa fase inicial. También tenemos el canal telefónico, a través del 012, y un formulario para rellenar la información. Posteriormente, nos ponemos en contacto con la persona. Además, también tenemos un canal específico de WhatsApp, el más cómodo para la ciudadanía. A nosotros también nos resulta más ágil porque nos plantean las dudas y nosotros les atendemos de ocho de la mañana a ocho de la tarde.

«Es necesario ofrecer asistencia técnica para los que tienen dificultades en el manejo»

¿Van a incorporar nuevos servicios o notificaciones personalizadas en futuras versiones?

El enfoque XuntaEu es que tenga un carácter amplio. Ahora tenemos un número determinado de servicios, pero estamos trabajando para ampliar los servicios, que cada vez haya más carnés y más tarjetas disponibles. Ahora tenemos las licencias de pesca marítima, pero tenemos previsto incorporar cosas de pesca fluvial. Y para eso no hace falta que el usuario tenga que reinstalar la aplicación. Pero además de eso, también estamos incorporando nuevos servicios, sobre todo, para hacer trámites. Antes de fin de año está previsto que las quejas y sugerencias estén disponibles de forma nativa en la aplicación para que se pueda cubrir el formulario en el que expreses tu queja y hagas esa solicitud formal. Y, de ese mismo modo, iremos incorporando otras necesidades que vayamos viendo.

Si pierdo el móvil, ¿puedo bloquear el móvil manualmente?

La aplicación tiene información personal que requiere que nos identifiquemos para acceder a ella. Ahora mismo tenemos tres formas de hacerlo: con la Chave 365, con certificado electrónico instado en el móvil o con el DNI físico, si tenemos una versión que lo permita, por proximidad. Para cualquier acceso a la información, nos va a pedir que nos identifiquemos primero, con lo cual existe esa limitación. Por lo tanto, si pierdes el terminal y nadie sabe tus credenciales, nadie va a poder acceder a tu información. En cualquier caso, tú también puedes revocar esas claves. Por ejemplo, en el caso de la Chave 365, llamando al 012 se inhabilita tu usuario para que nadie pueda acceder a esa información. A mayores, hay otros mecanismos de seguridad adicionales, por ejemplo, cuando te das de alta.

«Tenemos un canal especifico de WhatsApp, el más cómodo para la ciudadanía»

¿Qué hace la Xunta para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos que maneja la aplicación?

Los únicos datos que se almacenan en los dispositivos son los necesarios para el acceso que tú mismo configures, es decir, si la primera vez que accedes escribes tu DNI se guardará para que las próximas veces no tengas que volver a indicarlo. Del mismo modo, tú tienes la opción de guardar también la contraseña si la proteges con biometría, ya sea la huella o el FaceID. En ese caso, ya ni siquiera es la aplicación la que guarda la contraseña, sino que es el propio teléfono el que hace esa gestión. No se guarda más información de la necesaria, salvo la mínima para facilitar el acceso. Adicionalmente, en cuanto a la seguridad general de la aplicación, siempre nos insisten en hacer un diseño seguro desde el principio. Nosotros, en este caso, sabiendo que se iban a gestionar datos personales, lo tuvimos en cuenta y se aplicaron protocolos para garantizar esa seguridad, pero a mayores nos auditan periódicamente para valorar qué mejoras podemos incorporar.

¿Cómo se plantea el acceso para consultar mis expedientes o presentaciones desde el propio teléfono?

La aplicación tiene una web informativa para solventar todo tipo de dudas (https://www.xunta.gal/xuntaeu/que-e), ahí explicamos todos los servicios e informamos de la novedades. Al entrar a la aplicación, hay una serie de accesos directos y uno de ellos es el de expedientes. Adicionalmente, hay un menú con todas las funcionalidades. En la primera pantalla, una vez te identificas ya hay un apartado directo para eso. Ahí puedes hacer una búsqueda según los criterios y verás cuál es su estado. Y, sobre la documentación presentada, también tienes toda la que se presenta por registro, a través de todos los canales disponibles.