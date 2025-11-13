Las mareas negras después del Prestige

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

Imagen del vertido del Solar I, ocurrido en el 2006 en Filipinas
Imagen del vertido del Solar I, ocurrido en el 2006 en Filipinas JOE HARES

Galicia sigue a salvo de vertidos de gravedad 23 años después del accidente. Los 35 casos posteriores suman 32.000 toneladas, la mitad de lo que derramó el petrolero en el Atlántico

13 nov 2025 . Actualizado a las 04:45 h.

El pasado 3 de noviembre moría el último hombre que pisó el Prestige, Serafín Díaz, con 91 años. Su trayectoria en la administración marítima española estuvo marcada por la una sucesión de mareas negras muy

