Galicia, por debajo de la media nacional en la tasa de delitos cometidos por menores

Durante el año pasado, Galicia se convirtió en una de las comunidades con menor tasa de delitos cometidos por menores de entre 14 y 17 años. Así lo especifica el INE y así lo recordó este jueves el director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, durante la jornada conmemorativa del 25 aniversario de los Centros de Intervención Educativa en Medio Aberto (CIEMAS) en el Centro Galego de Desenvolvemento Integral (Cegadi) .

La media nacional de infracciones penales cometidas por cada 1.000 habitantes en este rango de edad es de 11,6, mientras que en Galicia la media está fijada en un 10,6, lo que la ubica en la séptima posición dentro de las comunidades más seguras en este aspecto. Madrid (6,6), Murcia (7,0) y Cantabria (8,0) son las más seguras, mientras que Melilla (62,6), Ceuta (61,4) y Canarias (19,6) presentan las cifras más elevadas en el país.

Durante su intervención en el aniversario, Rey resaltó la importancia de los Centros de Intervención Educativa en Medio Aberto —entidades que trabajan con menores cuyo objetivo es ofrecer apoyo e intervención en su entorno social y familiar— dentro del sistema judicial. Además, señaló que, durante el curso pasado, el 86,2 % de las medidas que notificaron los juzgados se realizaron en un entorno abierto, lo que marcó un récord histórico en Galicia que, como recalcó él, destaca la tarea de los CIEMAS.

Por ello, aprovechó para agradecer «la dedicación y profesionalidad de las entidades del tercer sector» que gestionan estos centros y, en concreto, a la Fundación Camiña Social, Arela, Fundación Educativa Dignidade y Centro Trama.