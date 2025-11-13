El Congreso aprueba que la Ley de Movilidad recupere las indemnizaciones por retrasos de Renfe, pero la operadora intentará no aplicarlas

Pasajeros caminan junto a un tren Ave en uno de los andenes de la estación viguesa de Urzaiz. M.MORALEJO

El pleno del Congreso ha aprobado algunas de las enmiendas más relevantes que introdujo el Senado en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, entre ellas la que obliga al Ministerio de Transportes a recuperar los criterios de puntualidad e indemnizaciones de Renfe, que el ministro Óscar Puente había modificado el pasado 1 de julio. Desde entonces, Renfe devuelve el importe íntegro del billete de Ave, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity cuando el retraso supera los 90 minutos (frente a los 30 minutos de hasta entonces), y el 50 % con demoras de más de 60 minutos (15 minutos antes). El PP ha obtenido el respaldo de Vox, ERC, Junts y Podemos para sacar adelante la enmienda.

Aparte de esta enmienda, también es relevante que se haya aprobado definitivamente este jueves la Ley de Movilidad Sostenible, una normativa necesaria para la recepción por parte de España de 10.000 millones de euros de fondos europeos y que ha requerido más de tres años de tramitación y dos legislaturas para aprobarse.

Una ley que vale 10.000 millones: de la motorización a la movilidad sostenible Pablo González

La recuperación de las indemnizaciones de Renfe previas al recorte decidido por el Ministerio de Transportes y la dirección de la operadora no será fácil. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha cuestionado la eficacia que tendrá que la enmienda, pues recuerda que no es la única compañía que opera y esta medida puede afectar a la libre competencia. «A ver qué recorrido tiene», ha dicho Puente momentos después de aprobarse la enmienda.

Además, Renfe ha asegurado que evaluará la fórmula jurídica para seguir aplicando las indemnizaciones actualmente vigentes, eludiendo por tanto la votación del Congreso. «Renfe evaluará la fórmula jurídica correspondiente para seguir aplicando las compensaciones vigentes que, a pesar de todo, continúan siendo las más ventajosas del sector para nuestros usuarios», aseguran, en alusión a que devuelven el doble que sus competidores para los usuarios de su plan de fidelización.

Por ello, propone que el Congreso regule que sean todos los operadores los que tengan que devolver dinero si se retrasan menos de 60 minutos, porque será a la empresa española y pública a la que se le perjudica, ya que esto supondrá un «agujero» en sus cuentas.

«No entendemos por qué el PP solo quiere penalizar a Renfe, empresa española y pública, y no tocar a empresas como Ouigo e Iryo. Quiere penalizar a la empresa pública que ofrece servicio fundamental a millones de personas y que es fundamental para la vertebración de España», argumentan las mismas fuentes.

«Sabemos del caos ferroviario que tenemos y el primer paso para terminarlo se ha dado hoy con las enmiendas que ha traído el PP», ha apuntado El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo.