Antonio López, reitor da USC: «As cinco candidatas están máis que cualificadas para asumir este papel»
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Próximo a abandonar o cargo, defende que é positivo o pacto para descentralizar Medicina e mantén que deixa unha universidade mellor da que atopou, aínda que ten retos importantes de cara ao futuro16 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Antonio López Díaz (Barreiros, 1964) convocou este luns as eleccións das que sairá á súa sucesora á fronte do reitorado da Universidade de Santiago de Compostela (USC). En marzo dirá adeus a oito anos nos