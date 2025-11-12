Besteiro responde a Rueda que el parón eólico en Galicia lo provoca la falta de planificación de la Xunta

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en un debate con el eurodiputado Nicolás González Casares, este miércoles en el Parlamento Europeo.

En la tercera jornada de su visita a Bruselas, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha responsabilizado a la Xunta del parón eólico que se vive en la comunidad. «Son dos que cre, que máis alá dos pronunciamentos xudiciais, o que hai no fondo é unha falta de planificación», aseveró. El líder de los socialistas gallegos respondió así al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que este martes aseguró en un acto organizado por La Voz que el sector eólico en Galicia está sometido «a unos criterios judiciales que no se están aplicando en ninguna otra comunidad».

Besteiro, que este miércoles abordó en Bruselas la cuestión de las energías renovables con la dos altos cargos de la Dirección General de Energía, aseguró que Galicia ha quedado atrás con respecto a otros territorios de España porque «existe unha falla de xestión evidente» y añadió que «na Unión Europea son conscientes de que houbo un parón no desenvolvemento da enerxía renovable». A juicio del secretario xeral del PSdeG, este freno a las energías renovables también afecta al desarrollo de nuevos proyectos industriales, para los cuales es fundamental «a conexión de enerxía».

«Non se executa a xestión, non se planifica, e iso dá armas, ou por así dicilo, xustificacións para determinadas decisións», recalcó, refiriéndose a las recientes sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que han paralizado varias iniciativas del sector en la comunidad. «Máis alá dos pronunciamentos xudiciais, que podemos compartir ou non, o PP é o responsable dese parón», lamentó.

Tras la reunión con Woersdoerfer, Besteiro subrayó que el marco financiero de la UE para los años 2028-2034 elevará en casi 30.000 millones el presupuesto para potenciar las redes eléctricas y promover la interconexión con Portugal, y explicó que todo ello será una oportunidad para «conectar enerxía fundamentalmente solar con enerxía eólica e ter así suficiencia [enerxética] para todos os nosos proxectos».

Durante el encuentro con el director general de Energía, la comitiva socialista desplazada a Bruselas también trató el despliegue de la eólica marina, una apuesta de la Unión Europea que comparte el PSdeG y que, pese a experimentar «un desenvolvemento máis lonxano», también requiere, en palabras de Besteiro, «de planificación no noso territorio».

El líder de los socialistas gallegos cerró su intervención defendiendo la gestión energética promovida desde España con la puesta en marcha de la excepcion ibérica, «unha oportunidade para ter prezos competitivos na enerxía que Europa recoñece e coa que somos grandes competidores».