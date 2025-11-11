La Xunta recurre ante el Tribunal Supremo los decretos que regulan el reparto de menores migrantes

Un grupo de migrantes llegados a Fuerteventura, en agosto Carlos de Saá | EFE

La Xunta presentará un recurso ante el Tribunal Supremo por el reparto de los menores migrantes no acompañados. El Consello de la Xunta ratificó este martes la resolución adoptada por la asesoría jurídica del Ejecutivo gallego para presentar dos recursos contencioso-administrativos ante el alto tribunal frente a los dos reales decretos ley aprobados este verano por el Gobierno central, que regulan los traslados obligatorios de los menores migrantes, así como la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad.

A Galicia, donde tanto el presidente de la Xunta como la conselleira de Política Social vinieron avisando durante varios meses antes de que se aprobaran las normas de que la comunidad no tenía capacidad para acoger a más niños, y que se trataba de un reparto «inxusto e anticonstitucional», llegarán 317 menores migrantes de Canarias, Ceuta y Melilla.

Alfonso Rueda recordó que, como otras diez comunidades autónomas, ya habían recurrido el decreto ante el Tribunal Constitucional, al entender que invade competencias autonómicas. «O sistema de protección á infancia, como ditaminou o Consello Consultivo de Galicia, é unha competencia exclusiva das autonomías», afirmó.

Por eso, dice el presidente de la Xunta que la Administración gallega actúa «con coherencia» y los recursos presentados ahora ante el Tribunal Supremo tienen la misma argumentación, «ao considerar que os decretos que desenvolven a lei de marzo arrastran os mesmos vicios de inconstitucionalidade».

También denunciaron en su momento, y vuelven a insistir ahora, en que el reparto del Gobierno no venía acompañado de financiación para acoger a estos menores. Ayer, la Xunta anunciaba que reforzará el centro que atiende a menores en situación de desamparo de Barro, con un presupuesto de hasta 4,5 millones hasta el 2029. Allí se ofrece atención residencial a los menores migrantes que vienen a Galicia, y en la actualidad están acogidos 3 de los 317 que trasladará el Gobierno a Galicia en próximas semanas.