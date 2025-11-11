Transportes destina 17,6 millones a rehabilitar el firme de la A-52

Obras de asfaltado en la A-52 en agosto del año pasado Santi M. Amil

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con su plan de choque para mejorar el firme en las autovías estatales que discurren por Galicia. Así, ha licitado un contrato de obras para la rehabilitación del firme de la autovía A-52, entre los kilómetros 138 y 176, a su paso por los municipios de A Gudiña, Riós, Vilardevós, Verín, Monterrei y Cualedro, en la provincia de Ourense. La licitación tiene un presupuesto de 17,6 millones de euros (IVA incluido).

Con esta actuación, explica el departamento que dirige Óscar Puente, se pretende garantizar la seguridad vial de los usuarios y recuperar la capacidad estructural y funcional del firme en una vía de alta capacidad «clave para la movilidad». Las soluciones de rehabilitación estructural que se plantean consisten en la combinación de eliminación parcial y reposición del firme existente con un recrecido, extendiendo una nueva capa de rodadura.

La actuación se incluye en el programa de conservación de la Red de Carreteras del Estado, en el que Ministerio de Transportes ha invertido 111,76 millones de euros desde junio del 2018 en la provincia de Ourense.