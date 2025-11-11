Santiago deja de obligar a los policías locales a hacer horas extras para garantizar el servicio

En una imagen de archivo, policías locales de Santiago patrullando por la ciudad Sandra Alonso

El conflicto que mantienen con el Concello los policías locales y los bomberos de Santiago, por el que se niegan a hacer horas extras, atraviesa una pequeña tregua, aunque la segunda ronda de negociaciones se ha cerrado sin que ni tan siquiera se atisbe un acuerdo. Sin embargo, el gobierno local no ha vuelto a obligar vía decreto a los agentes a trabajar más allá de su jornada. Un recurso que adoptó días atrás alegando que de otro modo no se podían garantizar los servicios mínimos en el cuerpo ni la seguridad ciudadana en la ciudad.

Los policías —los bomberos no se vieron afectados— se tomaron mal esa medida. De hecho, la interpretaron como un desafío al colectivo, toda vez que tras un conflicto anterior durante el mandato de Compostela Aberta (2015-2019), en el que también se negaron a hacer horas extras, denunciaron esos decretos y la Justicia acabó dándoles la razón. Aquellas sentencias dictaminaron que solo podía forzarse a los agentes a ampliar su jornada en situaciones excepcionales y sobrevenidas, pero no para cubrir servicios ordinarios.

Para limar asperezas con los funcionarios, y con el fin de no enturbiar la negociación, el bipartito que preside Goretti Sanmartín (BNG) no ha vuelto, por el momento, a recurrir a esos decretos, que, además, podrían tener implicaciones penales para los que los firmen si los afectados denuncian, porque un juzgado de lo contencioso-administrativo de Santiago ya resolvió que no se ajustaban a la legalidad.

Otro fin de semana en cuadro

Pero la cuestión es que sin horas extras ni la Policía Local ni los bomberos pueden operar con normalidad, porque sus plantillas están muy mermadas. De ahí que el cuerpo de seguridad volviese a quedarse el pasado fin de semana sin equipo de atestados por las noches y que, una vez más, volviese a haber algún turno en el que no había ningún mando al frente del servicio.

En el parque municipal, otra vez volvieron a estar inoperativos por falta de efectivos, ya que el lunes tan solo hubo dos bomberos disponibles cuando tendrían que llegar a los nueve, según ellos mismos divulgaron a través de sus redes sociales.

Pese a que la situación era la misma y la capacidad operativa del cuerpo estaba igual de mermada que en las jornadas en las que sí se emitieron decretos obligando a once policías locales a hacer horas extras, esta vez el gobierno local no lo hizo.

Las conversaciones se retomaron el lunes y en ellas el Concello volvió a ofrecerles cobrar ya este mes parte de las horas extras que les deben. Concretamente, la mitad. Pero los policías ya advirtieron que no es esa su reclamación y pusieron sobre la mesa una oferta de mínimos, pero en la que lo que se reclama al gobierno local es que se comprometa con hechos y no solo con palabras.

Lo que demandan policías y bomberos es que se den pasos concretos en la dirección de las que son sus reivindicaciones, como la redacción de una nueva relación de puestos de trabajo con la que estos colectivos reciban en su complemento específico los pluses por nocturnidad y festividad. Esto supondría abandonar el sistema actual para adoptar el que el Tribunal Supremo ya ha dictaminado que es el correcto y el que ya se está siguiendo, por ejemplo, en Ames.

También quieren que la hora extra deje de estar peor pagada que la normal, algo que ahora mismo sucede en Santiago pese a que la ley ya ha manifestado que es ilegal.