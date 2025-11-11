Sanidade podrá cambiar de médico o de centro a quienes agredan al personal sanitario

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda Xoán A. Soler

Sanidade podrá cambiar de médico o adscribir a otro centro de salud durante un plazo de hasta cinco años a las personas que agredan al personal sanitario.

Esa es una de las novedades introducidas por la Xunta en la Lei de Saúde de Galicia para proteger a esos profesionales ante la proliferación de agresiones físicas, verbales y telemáticas que sufren.

La modificación del texto fue aprobada hoy lunes por el Consello de la Xunta y entrará en vigor el año que viene. El presidente, Alfonso Rueda, subrayó que habrá «tolerancia cero» con los agresores y anunció otro de los cambios: la inclusión de los técnicos de emergencias y del 061 en las medidas de protección, una medida sin precedentes en España.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, recordó que esos profesionales tienen un «alto nivel de exposición ao risco de agresións», por lo que se acordó ampliar la protección con las asociaciones que los representan.

Lo mismo se hará con el personal que desempeña otras de inspección, admisión y administración de los servicios sanitarios. El conselleiro señaló que la protección se extenderá a «todo o sistema sanitario», incluyendo a los trabajadores de empresas privadas que trabajan para el sistema público y con independencia de si la agresión se produce en un centro, durante el trayecto al mismo o en una atención a domicilio.

La ley perseguirá la violencia ejercida por medios telemáticos por pacientes, familiares o acompañantes. Además, entre sus deberes se incluirá el respeto al honor y prestigio profesional del personal. El incumplimiento de esa obligación será considerada una infracción sanitaria.

Otro de los cambios es que se regularán las grabaciones de vídeo y sonido al personal médico en consulta. Los pacientes deberán solicitar permiso para hacerlas, en caso contrario se considerará rota la confianza médico-paciente, y el facultativo podrá solicitar que el usuario sea derivado a otro profesional haciéndolo constar en la historia clínica.

Las grabaciones sin permiso no tendrán sanción económica, pero sí otras conductas que estarán clasificadas en tres categorías y acarrearán multas de hasta 15.000 euros. Las leves, que incluyen las faltas de respeto o insultos, serán penalizadas con sanciones de 300 a 1.500 euros; las graves, que incluyen las amenazas y el ciberacoso tendrán penas de 1.501 a 3.000 euros; y las muy graves, entre las que figuran las agresiones físicas, irán de 3.001 a 15.000 euros.

El conselleiro explicó que, con independencia de las sanciones, los infractores podrán ser obligados a reparar los daños e incluso a abonar los gastos de asistencia sanitaria de la víctima.

Cuando la infracción sea grave o muy grave, Sanidade podrá aplicar el citado cambio obligatorio de profesional o de centro sanitario durante un período máximo de cinco años. La ley prevé además medidas de movilidad para el personal cuando se consideren necesarias.

Según explicó el conselleiro, durante el pasado año, 856 profesionales comunicaron haber sufrido algún tipo de violencia. De ellos, 340 fueron casos de violencia física. La mayoría de los ataques, 511, se dieron contra personal de atención primaria o de servicios extrahospitalarios y 345 en atención hospitalaria.