Las personas con discapacidad reclaman que se endurezcan las multas por aparcar en sus plazas
GALICIA
El Congreso tramita subirlas de 200 a 500 euros y sancionar también incluso la parada en los espacios reservados12 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Las principales organizaciones de Galicia dedicadas al apoyo y defensa de las personas con discapacidad coinciden sin fisuras en la necesidad de abordar seriamente la falta de conciencia cívica de quienes estacionan sus vehículos en