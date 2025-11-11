El periodista José Manuel Pan recibe la mención de honor del Consejo General de Graduados Sociales de España

José Manuel Pan, en la redacción central de La Voz de Galicia VÍTOR MEJUTO

José Manuel Pan, redactor de La Voz desde el 1998, recibirá por parte del Consejo General de Graduados Sociales de España la mención de honor al mérito social a la mejor labor periodística en pro de la justicia social 2025. De esta manera, la entidad quiere hacer «un justo reconocimiento a una vida profesional marcada por el esfuerzo, la ética, y la contribución constante al progreso social siendo un ejemplo de compromiso, dedicación y excelencia». La entrega del reconocimiento tendrá lugar en un acto solemne en el antiguo salón de plenos del Senado el próximo 12 de diciembre, al que acudirá el presidente del Colegio de Graduados Sociales coruñés, José Lage Cerviño, vocal del propio Consejo General nacional.

El Colegio de Graduados Sociales coruñés destacó en su propuesta de candidatura que, a través de sus artículos, el periodista gallego, que cubre información judicial, en especial la referida al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), plasma la trascendencia que tiene sobre la sociedad, defendiendo la idea de que una Justicia rápida, equitativa y objetiva es una necesidad democrática incuestionable en un momento como el actual. A través de sus informaciones, profundiza en la situación real de la Justicia, con el análisis de expertos que destacan la necesidad de un incremento de los medios humanos y materiales, y, sobre todo, de la puesta en marcha de una reforma que permita agilizar la resolución de los asuntos que llegan a los tribunales.

El Consejo General de GGSS de España agradece al redactor «la sensibilidad mostrada durante décadas en aquellos temas que duelen» y que, en ocasiones, parecen estar demasiado lejos de la mirada del lector pese a que el drama social está cerca. «Accidentes de tráfico, inmigración, violencia de género, delitos asociados a las nuevas tecnologías, ciberdelincuencia, acoso sexual y pornografía… sobre todos estos asuntos -desafíos reales y cotidianos que ocupan y preocupan- ha puesto la lupa y la letra José Manuel Pan», concluye la entidad.