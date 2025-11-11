Galicia consolida su crecimiento de población gracias a los extranjeros y gana 20.000 residentes en año y medio

Calle Barcelona de A Coruña. Ambiente en la zona peatonal del barrio Agra del Orzán ANGEL MANSO

Galicia afianza su crecimiento poblacional al final del primer cuarto del siglo XXI. Tras alcanzar en el año 2010 su techo histórico, con 2.797.653 habitantes y caer solo nueve años después por debajo de los 2,7 millones, la comunidad gallega traza desde el 2022 una gráfica ascendente en la evolución de su censo, tal y como apunta el Instituto Nacional de Estadística en los registros que hoy publica de su estadística continua de población, con datos provisionales a 1 de octubre de este año. Según su contabilidad, en Galicia residen hoy 2.726.314 personas, 20.124 más que hace tan solo dieciocho meses.

La clave de dicho ascenso reside en el aumento sostenido de la población extranjera. Dicho colectivo ha crecido en 28.901 personas, cantidad que evita un saldo poblacional negativo, pues el nacional ha disminuido en 8.777 residentes desde abril del año pasado. Los extranjeros son ahora en Galicia 187.767 residentes, casi el 6,9 % del censo total.

El grupo de edad más numeroso es el que va de los 45 a 49 años (229.075 integrantes). Es así también en el caso de los nacidos en Galicia o el resto del Estado, pero en cambio, entre los extranjeros la edad más frecuente se sitúa entre 30 y 34 años, lo que da cuenta de su relevancia en el mercado laboral. Los menores de cuatro años representan el 3 % de la población autóctona, unas centésimas por encima del peso de esta franja de edad entre los extranjeros. Y si los menores de cuatro años son 74.679 niños, los mayores de 90 llegan a 61.995, de los que solo 340 no poseen pasaporte español.

Las cuatro provincias gallegas crecen en número de habitantes, dinámica hasta ahora poco frecuente. La de A Coruña gana en año y medio 12.499 residentes y se sitúa en 1.1142.041; la de Pontevedra pierde dinamismo y aumenta solo en 2.749 para situarse en 950.448 personas; la de Lugo crece en el mismo tiempo en 2.191 habitantes y suma 327.060, y finalmente, Ourense aumenta en 2.685, y su censo provisional se sitúa en 306.765 integrantes.

Galicia crece casi al mismo ritmo que la media de España, ya que el conjunto del Estado lo ha hecho en un 0,21 % entre el tercer y el segundo trimestre de este año, y en la comunidad gallega se incrementó en una décima menos. Todas las autonomías experimentan un aumento de sus censos, siendo la Comunidad Valenciana la mejor parada (0,40 %), seguida de Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Navarra. Las que menos han aumentando son Andalucía, Madrid y Extremadura. La población de España creció en 105.488 personas durante el tercer trimestre y se sitúa en 49,4 millones.

El INE advierte que, como en el caso de Galicia, el crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, mientras que el volumen del que lo hizo en el propio país disminuyó. De los cerca ya de 50 millones de residentes de España, casi diez millones nacieron en el exterior, aunque 7,1 millones tienen pasaporte de otros países y el resto cuenta con el español, un grupo que no deja de crecer, fundamentalmente por el proceso de consecución de la nacionalidad abierto por la Ley de Memoria Democrática para los descendientes de los emigrantes españoles.

En el conjunto de España las principales nacionalidades de los inmigrantes en el tercer trimestre del año fueron la colombiana (32.100 llegadas), la española fruto de los procesos de obtención de la nacionalidad y retorno (24.500) y la marroquí (23.400). En sentido contrario, las salidas más frecuentes fueron las de los propios españoles (9.100), colombianos (8.200) y marroquíes (7.900).