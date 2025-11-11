Caamaño defiende la «mente amplia», pero «sin que se nos caia o cerebro», para evitar la huelga en Atención Primaria
GALICIA
El conselleiro atribuye los problemas al «déficit de persoal sanitario» y afirma que abrirá un diálogo para buscar soluciones11 nov 2025 . Actualizado a las 16:45 h.
Los sindicatos han convocado una huelga de 24 horas en atención primaria para el próximo 26 de noviembre para reivindicar mejores condiciones de trabajo.
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reconoció hoy martes que primaria «non vai ben» y atribuyó los problemas al «déficit de persoal sanitario».
Añadió que las soluciones deben tener en cuenta las «diferentes sensibilidades» y reiteró su mensaje de que tiene intención de «dialogar» para acordar una salida. Consideró además que hay «dúas maneiras» de abordar esas situaciones: «Con mente estreita ou con mente ampla».
Explicó que la «mente estreita» solo pretende «gañar o debate sen aportar solucións», mientras que la mente abierta intenta «poñerse na posición do outro e, dende a humildade, tratar de achegar posturas para chegar a un consenso». Subrayó que en la Consellería de Sanidade «somos de mente ampla. Iso si, non tan ampla como para que se nos caia o cerebro ao chan».