El BNG evita de nuevo valorar la caja de resistencia de la CIG para no alimentar las «mentiras» del PP

La caja de resistencia del sindicato nacionalista CIG para compensar las huelgas que respalden sus profesores afiliados contra Educación sigue siendo motivo de discrepancia entre el grupo mayoritario de la Cámara y el que lidera la oposición. Por segundo día consecutivo, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha eludido entrar a valorar esta medida -es la primera vez que se pone en marcha contra una Administración pública y en el ámbito docente- con el argumento de que no va a entrar a alimentar la campaña de infundios urdida por el PP. Así se pronunció Ana Pontón este lunes, tras reunirse con alcaldes para proponer medidas encaminadas a mejorar la atención a la dependencia, y así se ha manifestado este martes su viceportavoz, Olaia Rodil. Preguntada al respecto tras la reunión de la junta de portavoces, ha asegurado que los populares se inventan cada día algo nuevo. «Non imos entrar nas mentiras do PP», aseguró la diputada nacionalista, quien sostiene que los populares tratan de desviar la atención de los problemas reales de los gallegos, como la situación de la atención primaria -la sanidad volverá a centrar la pregunta de Ana Pontón a Alfonso Rueda en el pleno de la semana que viene- o la situación en la que se encuentran algunas residencias de la tercera edad. El BNG, que ha anunciado que presentará este próximo lunes una enmienda a la totalidad a los presupuestos por no responder a los retos de Galicia, analizaba así la actualidad gallega en la misma jornada en la que la CIG amenazaba con nuevas movilizaciones si Educación no se aviene a negociar una mejora para los profesores. El sindicato nacionalista considera que, tras tres lustros de recortes, los profesores ya han perdido mucho poder adquisitivo y advierte de que la proporción de alumnos por aula es insostenible.

El portavoz del grupo mayoritario de la Cámara, Alberto Pazos, ha insistido en que los gallegos están conociendo cómo «as algaradas e trifulcas» se financian con dinero público y ha asegurado que los nacionalistas «están botados ao monte». En su intervención, el popular ha leído un extracto del llamamiento del comité central de la UPG -partido mayoritario del Bloque- a incrementar la movilización para fortalecer el movimiento nacionalista. Se da la circunstancia de que el secretario xeral del sindicato nacionalista, Paulo Carril, es también un peso pesado del partido que tutela la estrategia del BNG desde su fundación en 1982. «Non son bulos, son comportamentos inaceptables sobre os que a señora Pontón cala», ha subrayado Pazos, que ha emplazado a la portavoz nacionalista a aclarar esto en la sesión plenaria que tendrá lugar la semana que viene.

Por su parte, el PSdeG ha avanzado que solicitará la devolución de los presupuestos este próximo lunes y propondrá utilizar mil millones de la condonación de la deuda y otra política fiscal (cambios en Patrimonio) para financiar nuevas políticas en materia de sanidad, política social y desarrollo rural. «Os orzamentos non dan resposta ás necesidades dos galegos», ha advertido su viceportavoz, Elena Espinosa. La diputada ha anunciado que, en la sesión de control, Besteiro preguntará a Alfonso Rueda por la falta de políticas de apoyos a los sectores sociales que más lo necesitan. Al igual que los nacionalistas, el PSdeG interpelará al conselleiro de Sanidade sobre la situación que atraviesa la atención primaria. Los problemas en los centros de salud han vuelto o ocupar un papel central en el último informe de la Valedora do Pobo (relativo al 2024 y presentado el pasado viernes). La institución encargada de velar por los derechos fundamentales propone medidas para incentivar la ocupación de plazas de difícil cobertura.