Besteiro reclama en Bruselas que los presupuestos de la UE refuercen a Navantia y la industria de la defensa en Galicia

De izquierda a derecha, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, el comisario de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius; y el eurodiputado socialista Nicolás González-Casares.

Ni el festivo nacional que Bélgica celebra este martes para conmemorar el final de la I Guerra Mundial frena la actividad de los diputados del Parlamento Europeo en Bruselas. Hasta allí se acercó esta mañana el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que se encuentra estos días inmerso en un viaje institucional con el que persigue, según afirmó, defender los intereses de Galicia en el nuevo marco presupuestario de la Unión Europea.

La primera reunión del día la mantuvo con el comisario de Defensa y Espacio, el lituano Andrius Kubilius, al que le trasladó la necesidad de que los fondos destinados a la industria militar y de la seguridad, tanto marítima como energética, se diseñen con la impronta de la cohesión territorial. «Quixemos trasladar que Galicia ocupa unha parte moi importante e defendemos unha seguridade entendida en sentido amplo», declaró Besteiro tras el encuentro con el lituano, que subrayó que su misión en Bruselas este martes es que la Comisión Europea «entenda que o reparto de fondos se debe facer buscando o equilibrio territorial».

En la reunión con el comisario, los socialistas gallegos defendieron la «autonomía industrial» del continente y la importancia de que los planes de inversión que ahora elaboran las instituciones comunitarias refuercen sectores estratégicos para la comunidad gallega, como el naval ferrolano —con la industria dual militar-civil de Navantia— o la eólica marina. «As ameazas tamén veñen por mar e tanto a defensa do mar como a do espazo lévanos a reforzar as posicións tecnolóxicas e industriais que temos en Galicia», abundó el líder de los socialistas gallegos.

Quien también estuvo presente en la reunión fue el eurodiputado socialista Nicolás González-Casares, que recalcó que potenciar el proyecto naval de Ferrol «non é só unha oportunidade para España, senón para toda Europa de investir na defensa naval». Tanto González-Casares como Besteiro coincidieron, de hecho, en que se debe reivindicar la autonomía industrial y reforzar las inversiones que permitan apuntalar el empuje industrial de Europa, «que foi abandonado hai anos».

A juicio de Besteiro, el marco presupuestario que estos días se debate en Bruselas debe fortalecer una apuesta energética «que se fixe no noso país» y añadió que la seguridad de Europa no puede centrarse únicamente «na fronte este [de Europa]», sino que debe diseñarse «un marco xeral de protección». En este sentido, el secretario xeral del PSdeG apeló a ampliar el mapa de seguridad de la UE —que recoge proyectos estratégicos en materia de defensa— «pensando no arco noratlántico e no campo mediterráneo».

Reivindicando su presencia en Bruselas, Besteiro reclamó a la Xunta que «sexa moito máis dilixente nas capacidades e nos investimentos», apeló al Gobierno gallego a estar presente en la capital comunitaria para «defender os intereses de Galicia que, ás veces, non son coincidentes cos que defende o Partido Popular a nivel de España».

A lo largo del día, Besteiro también mantendrá encuentros con el gabinete del vicepresidente ejecutivo para la Estrategia Industrial y con el comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte.