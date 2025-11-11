Besteiro pide que los presupuestos de la UE refuercen la industria de la defensa en Galicia e incluyan al acero y al aluminio

De izquierda a derecha, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, el comisario de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius; y el eurodiputado socialista Nicolás González-Casares.

Ni el festivo nacional que Bélgica celebra este martes para conmemorar el final de la I Guerra Mundial frena la actividad de los diputados del Parlamento Europeo en Bruselas. Hasta allí se acercó esta mañana el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que se encuentra estos días inmerso en un viaje institucional con el que persigue, según afirmó, defender los intereses de Galicia en el nuevo marco presupuestario de la Unión Europea.

La primera reunión del día la mantuvo con el comisario de Defensa y Espacio, el lituano Andrius Kubilius, al que le trasladó la necesidad de que los fondos destinados a la industria militar y de la seguridad, tanto marítima como energética, se diseñen incorporando criterios de cohesión territorial que permitan atraer inversiones a las regiones periféricas del continente.

«Quixemos trasladar que Galicia ocupa unha parte moi importante e defendemos unha seguridade entendida en sentido amplo», declaró Besteiro tras el encuentro con el lituano, que subrayó que su misión en Bruselas este martes es que la Comisión Europea «entenda que o reparto de fondos se debe facer buscando o equilibrio territorial».

En la reunión con el comisario, los socialistas gallegos defendieron la «autonomía industrial» del continente y la importancia de que los planes de inversión que ahora elaboran las instituciones comunitarias refuercen sectores estratégicos para la comunidad gallega, como el naval ferrolano —con la industria dual militar-civil de Navantia— o la eólica marina. «As ameazas tamén veñen por mar e tanto a defensa do mar como a do espazo lévanos a reforzar as posicións tecnolóxicas e industriais que temos en Galicia», abundó el líder de los socialistas gallegos.

Quien también estuvo presente en la reunión fue el eurodiputado socialista Nicolás González Casares, que recalcó que potenciar el proyecto naval de Ferrol «non é só unha oportunidade para España, senón para toda Europa de investir na defensa naval». Tanto González Casares como Besteiro coincidieron, de hecho, en que se debe reivindicar la autonomía industrial y reforzar las inversiones que permitan apuntalar el empuje industrial de Europa, «que foi abandonado hai anos».

A juicio de Besteiro, el marco presupuestario que estos días se debate en Bruselas debe fortalecer una apuesta energética «que se fixe no noso país» y añadió que la seguridad de Europa no puede centrarse únicamente «na fronte este [de Europa]», sino que debe diseñarse «un marco xeral de protección». En este sentido, el secretario xeral del PSdeG apeló a ampliar el mapa de seguridad de la UE —que recoge proyectos estratégicos en materia de defensa— «pensando no arco noratlántico e no campo mediterráneo».

Además, reivindicando su estancia en Bruselas, Besteiro reclamó a la Xunta que «sexa moito máis dilixente nas capacidades e nos investimentos» y apeló al Gobierno gallego a reforzar su presencia en la capital comunitaria para «defender os intereses de Galicia que, ás veces, non son coincidentes cos que defende o Partido Popular a nivel de España».

Promover proyectos industriales

La agenda del secretario xeral del PSdeG continuó este martes con la reunión que mantuvo con el gabinete del vicepresidente ejecutivo para la Estrategia Industrial. Y sobre la mesa estuvieron los proyectos industriales que los presupuestos europeos del período 2028-2034 financiarán en Galicia y que los socialistas consideran estratégicos para el futuro industrial de la comunidad.

Entre ellos, se encuentran la biotecnología y las energías renovables, pero también los sectores del aluminio o el acero que, a juicio de Besteiro, deberían «gozar de difusión e de protección» en el nuevo marco presupuestario de la Unión Europea para así «manter a viabilidade» de las empresas gallegas, tanto en la comunidad como en el exterior.

En respuestas a los periodistas, Besteiro recalcó que han hablado de «proxectos maduros e viables», donde no entra, ha recalcado, el proyecto industrial de Altri en Palas de Rei. «Non é nin viable, nin maduro nin recomendable para Galicia», remachó, tras recordar que el proyecto Gama no consiguió ni los fondos del PERTE de descarbonización, ni la conexión eléctrica, ni ninguna inversión del Fondo de Innovación de la UE.

Aunque tratará el tema con más profundidad en las reuniones que mantendrá en la jornada de mañana, Besteiro ha recordado también su defensa de la energía eólica, tanto terrestre como marina, que ha tratado de forma colateral en las reuniones de este martes. «O que leva Europa e tamén os socialistas galegos é unha aposta forte pola enerxía eólica», aseguró. Este miércoles, la comitiva socialista desplazada a Bruselas se reunirá con la presidenta de la comisión especial sobre la crisis de la vivienda, con el gabinete de Medio Ambiente y con el vicepresidente del Parlamento Europeo.