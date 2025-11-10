La Xunta amplía con urgencia el centro que recibe a los menores inmigrantes

Llegada a Fuerteventura de un grupo de migrantes, entre los que había menores, en una imagen del verano Carlos de Saá | EFE

La Xunta ampliará por vía de urgencia el centro de primera acogida de menores de Barro (Pontevedra). Es el centro de referencia para atender casos de emergencia de niños o adolescentes en desamparo y es, señalan fuentes del Gobierno gallego, el único especializado en atender a menores en situaciones de desprotección grave que deben ser tutelados por la Administración. Allí se ofrece atención residencial a los menores inmigrantes no acompañados que vienen a Galicia, y en la actualidad están alojados tres de los 317 que trasladará el Gobierno a Galicia en próximas semanas.

El nuevo concierto, cuyas bases han sido publicadas en la edición del DOG de hoy lunes, asciende a 4,5 millones de euros, con los que se cubrirá la prestación del servicio hasta el 2029. La prórroga podría llevarlo hasta el 2035, con lo que el presupuestos pasaría a ser de 17,4 millones.

Las bases prevén un incremento hasta 11 plazas de atención especial, una más que ahora, y un refuerzo de la plantilla con educadores sociales, psicólogos y otro personal de apoyo. Esa ampliación tiene en cuenta que las instalacions deben prestar servicio las 24 horas del día y 365 días al año.

Las entidades interesadas en gestionar el centro tienen un mes para presentar sus ofertas. En la actualidad esa labor corresponde a la entidad social Berce, que está vinculada mediante un contrato administrativo que finaliza. Así, el nuevo concierto facilitará una prestación más estable del servicio.

La bases del concierto obligan a la entidad gestora a proporcionar a los menores «de modo inmediato un contexto de seguridad y protección», además de «intervención educativa y organizativa que garantice la satisfacción de sus necesidades en cualquier momento» y la garantía de que tanto el menor como su familia reciban apoyo. Deberá además elaborarse un «informe inicial» que refleje el estado del menor, el motivo del ingreso y su información personal, escolar y familiar.

El centro facilitará a los usuarios una «intervención socioeducativa personalizada» con el objetivo de mejorar sus «factores, circunstancias y condiciones personales, familiares y sociales». Entre otros contenidos, se incluirán «la formación en valores y, en particular, la educación para la igualdad, la educación para la salud, incluyendo la prevención de consumos y conductas de riesgo, las habilidades sociales y comunicativas y la educación afectivo-sexual».

La familia de los menores, si es posible, será incluida en la intervención para «proporcionarle pautas de crianza y de atención adecuada».

La duración de ese proceso debe «extenderse lo menos posible en el tiempo», ya que está pensada para afrontar situaciones de crisis.

Además de alojamiento y la citada formación, el centro deberá facilitar los usuarios alimentación -teniendo en cuenta necesidades especiales derivadas de alergias o intolerancias, otros motivos de salud o imperativos religiosos-, «el vestido y calzado que precise» con un mínimo de «cinco mudas de ropa y tres pares de calzado», «ayuda parcial o total para la realización de las actividades básicas de la vida diaria», la atención médica que precisen y atención escolar y formativa. También se buscará la inserción sociolaboral de los mayores de 16 años y actividades de ocio y tiempo libre.