Sanidade, «aberta ao diálogo» para frenar la huelga en atención primaria del 26 de noviembre
GALICIA
«O que imos facer é intentar chegar a puntos de acordo», afirmó el conselleiro Antonio Gómez Caamaño10 nov 2025 . Actualizado a las 18:03 h.
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha afirmado este lunes que la Xunta «está aberta ao diálogo» para tratar de evitar la huelga del personal de atención primaria convocada para el 26 de noviembre. Caamaño insistió en que está hablando con todos «os axentes implicados» en la movilización, convocada después de que el Ejecutivo autonómico presentara una serie de medidas en mesa sectorial para reorganizar primaria.
«Somos unha consellería aberta ao diálogo. O que imos facer é intentar chegar a puntos de acordo para que nos permita, a todos, manter unha posición cómoda», dijo Caamaño en relación a la postura de su departamento para debatir «un por un» todos los puntos del plan. Sobre el documento, explicó que «é un punto de saída» y defendió que este sea objeto de trabajo «para chegar ao maior consenso posible». Además, recordó que Galicia «ten un déficit importante» de atención primaria que tiene que ser ajustado para prestar «a maior calidade asistencial aos pacientes».
Tras las quejas presentadas a la Valedora do Pobo, Caamaño anunció que se está valorando «a mellor maneira» de modificar el llamado buzón de pacientes, criticado la semana pasada por la Asociación de Pacientes e Usuarios do Hospital Clínico Universitario de Santiago (Chus), y detalló que el objetivo de la Xunta es que «todo paciente [del Sergas] saia cunha cita determinada e fixa».