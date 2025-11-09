Transportes anuncia las licitaciones del mapa de autobuses rectificado

Autobús que une Vigo con el País Vasco M.MORALEJO

El Ministerio de Transportes publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el anuncio de las licitaciones para la concesión de las nuevas rutas nacionales de autobuses. Según el anuncio ministerial, en las nuevas licitaciones se recuperan las paradas rurales que inicialmente el Gobierno central quería suprimir en el 2022, y en el caso de Galicia se mantiene el nuevo corredor anunciado entonces, que une Madrid con Sanxenxo. Los gallegos se quedan además con sus rutas de conexión con Madrid, Cataluña, la cornisa cantábrica hasta el País Vasco y la ruta de la Plata hacia el sur.

En Galicia eran 23 las paradas suprimidas en el mapa de hace tres años, con 130.000 personas perjudicadas: Melide, Arzúa, Chantada, Guitiriz, Monterroso, O Corgo, Palas de Rei, Quiroga, Baralla, A Pontenova, Meira, As Nogais, Ribadavia, A Rúa, Riós, Trasmiras, A Mezquita, Lalín, O Porriño, Tui, Silleda y Forcarei.

Para la rectificación, el ministerio pasa de los 22 corredores anunciados en el 2022 a un total de 34, de los que tres (Castro Urdiales con Bilbao, Madrid con Valencia y Madrid con Zaragoza y Barcelona) ya fueron licitados en su momento.

La explicación que se da desde el ministerio a este cambio en el diseño de las rutas es la falta de compromiso de las comunidades autónomas, ya que durante años se negoció con ellas para que asumiesen «la realización de las rutas de carácter intraautonómico y que son de su competencia». Siguiendo la versión del ministerio, el Gobierno central ofreció una financiación extraordinaria de 40 millones de euros para que asumiesen esas paradas, pero todas la comunidades, a excepción de Cataluña, País Vasco y Asturias, rechazaron la oferta. Desde la Xunta, uno de los territorios que protestó en su momento, lo ven de otra manera, porque consideran que cualquier cambio en el mapa debía negociarse en la conferencia sectorial de Transportes, que no se convoca desde el verano del 2022. Además, entienden que el Gobierno se debe hacer cargo de todas las rutas y que no puede castigar con la desconexión a la España rural. A eso hay que sumar la presión realizada por el BNG gracias al pacto de investidura con el Gobierno, ya que en una enmienda a la nueva Ley de Movilidad Sostenible obligaba a Transportes a asumir los tráficos suprimidos si no había un acuerdo para transferirlos a las comunidades, como así ocurrió.

La publicación en el diario de la UE se debe a que a la licitación puede presentarse cualquier empresa europea.