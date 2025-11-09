Tráfico emprende una campaña especial para el control del transporte escolar en Galicia

Control de la Guardia Civil de Tráfico en el transporte escolar que cubre la línea al centro de primaria Salustiano Rey Eiras, en A Pobra, el pasado enero CARMELA QUEIJEIRO

Esta campaña especial para el control del transporte escolar en Galicia reviste especial importancia en la comunidad porque se trata de la autonomía que aglutina el mayor número de rutas escolares de España con 3.800 líneas activas y 90.000 usuarios diarios, entre centros educativos públicos y privados. Según datos de las autoridades educativas, cada año académico el servicio de transporte escolar acoge a más de 90.000 estudiantes y se prestan 7.000 servicios diarios entre centros educativos públicos y concertados/privados. La iniciativa, emprendida por la Delegación del Gobierno en Galicia, se extenderá hasta el próximo viernes, día 16 de noviembre y estará bajo la coordinación de la Dirección General de Tráfico (DGT), agentes del Grupo de Tráfico de la Guardia Civil y la policía local. Agentes de estos cuerpos verificarán que tanto los autobuses como los conductores cumplen con la normativa vigente, que incluye, entre otras obligaciones, la necesidad de que los menores vayan acompañados de un adulto responsable durante sus trayectos.

Aunque la vigilancia del Grupo de Tráfico de la Guardia Civil es permanente durante todo el curso, desde este lunes se intensificarán los controles preventivos, especialmente en carreteras convencionales y vías urbanas con el objetivo de sensibilizar a padres, responsables educativos y conductores de autobús sobre la necesidad de cumplir con la normativa vigente en este tipo de transporte. Se realizarán controles administrativos sobre las autorizaciones y la documentación que deben tener estos vehículos para prestar el servicio correctamente, al tiempo que se verificará que las condiciones técnicas y los elementos de seguridad de los vehículos cumplan con la normativa, y que los requisitos específicos para los conductores, como el permiso de conducir y los tiempos de descanso, estén al día. Entre las condiciones de seguridad que debe cumplir este servicio, se estipulan la edad máxima de los vehículos destinados a este tipo de pasajeros, un seguro de responsabilidad civil sin límite y la obligación de llevar el distintivo de transporte escolar.

Seguridad y menores

Según las estadísticas de la DGT, el 90 % de los accidentes que ocurren durante el transporte escolar se producen al subir o bajar del vehículo, o en los momentos inmediatamente posteriores, y, en muchos casos, se trata de colisiones causadas por la distracción del menor, del conductor del transporte escolar o de los pasajeros. La DGT también indica que gran parte de los accidentes con lesiones graves están relacionados con el uso incorrecto del cinturón de seguridad.

La campaña anterior

Durante los cinco días que duró la misma campaña en noviembre del año pasado, agentes del Grupo de Tráfico de la Guardia Civil controlaron 400 vehículos. De estos, el 59,5 % (238 vehículos) fueron sancionados, con un total de 488 denuncias presentadas.

La mayor parte de las denuncias correspondieron a irregularidades administrativas, incluyendo 136 por no tener (o no llevar a bordo del autobús) la autorización especial para realizar este tipo de transporte y 87 por no estar contratado el seguro de responsabilidad civil sin límite de cobertura, como exige la ley, o por no llevar la documentación a bordo del autobús. Solo un conductor, de los controlados,dio positivo en un control de drogas y 26 fueron sancionados por no llevar el distintivo de transporte escolar.