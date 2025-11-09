Luis Uriarte, fiscal antidroga de la Audiencia Nacional: «El dinero incautado es solo una parte mínima de lo que realmente se mueve»
A ESTRADA / LA VOZ
Cree que para que los fiscales instruyan debe reformarse el Estatuto del ministerio público con el fin de garantizar su independencia política09 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Luis Uriarte ejerció como fiscal en Pontevedra desde 1999, y entre el 2010 y el 2017 asumió la Delegación Antidroga en la provincia. Ahí se ganó la reputación de proactivo entre las unidades policiales especializadas,