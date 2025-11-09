El BNG rechaza la reforma de atención primaria de la Xunta porque «empeora as condicións do persoal»
La diputada Iria Carreira cree que se carga a los profesionales la falta de planificación ante las jubilaciones masivas que se están produciendo09 nov 2025 . Actualizado a las 12:40 h.
La diputada del BNG en el área de sanidad Iria Carreira criticaba este domingo la reforma del PP par la atención primaria gallega porque «vai consolidar o deterioro da atención que se presta e empeora as condicións do persoal» y recalca el apoyo de la formación nacionalista a la huelga programa para el 26 de este mes.
Carreira acusa al Gobierno de Alfonso Rueda de intentar cargar «nas profesionais dos centros de saúde as consecuencias da súa falta de planificación». Lo dice porque recuerda que «hai moitos anos que se sabía o número de xubilacións que se ían producir», pero «os sucesivos gobernos do PP mantiveron unha clara folla de ruta na que foron deteriorando a atención primaria restándolle orzamentos e capacidade de xestión».
También critica que se elimine la posibilidad de que «haxa persoal propio nos puntos de atención continuada (PAC), por un lado, e nos centros de saúde, polo outro», y recuerda que las condiciones de los médicos empeoran si tienen que hacer, obligatoriamente, horas de guardia en los PAC «a maiores da súa xornada ordinaria».
La nacionalista entiende que el impulso dado a la atención primaria con la creación de la especialidad de Medicina de Familia (equiparable a otra especialidad hospitalaria) se enfrenta ahora al desprecio del Gobierno de la Xunta que hasta pretende «flexibilizar os requisitos vía MIR para os e as médicas de familia». Carreira acusa a la Xunta de tener una atención primaria «infradotada, infravalorada e desprestixiada, situándoa á cola do Estado en investimento».
Frente a esto, el BNG «propón blindar por lei que este nivel asistencial reciba o 25 % do orzamento total da Consellería de Sanidade, tal e como recomenda a Organización Mundial da Saúde (OMS»), y potencia nuevas categorías profesionales, como psicología clínica para tener «verdadeiros equipos multidisciplinares» en los centros de salud.