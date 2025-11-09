Besteiro se verá en Bruselas con los comisarios de vivienda, pesca, juventud, defensa y medio ambiente

José Ramón Gómez Besteiro, líder del PSdeG LAURA LEIRAS

José Ramón Gómez Besteiro, líder de los socialistas gallegos, inicia este lunes un viaje institucional a Bruselas en el que se incluyen encuentros con dirigentes de la Comisión Europea en materias muy variadas, de pesca a vivienda y de juventud a medio ambiente.

La primera reunión será con el embajador permanente de España ante la UE, Marcos Alonso, con quien abordará el debate sobre financiación que comienza el miércoles y en el que los populares europeos quieren «impoñer un recorte drástico aos fondos de cohesión, a Política Agraria Común e aos fondos de pesca, fundamentais para Galicia».

El martes se entrevistará con los comisarios (ministros) de Equidad intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef; y de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius. Ese día también mantendrá un encuentro con la presidenta del grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García y con los representantes socialistas españoles, como el europarlamentario gallego Nicolás González Casares. La jornada concluirá con una charla con los responsables de la estrategia industrial de la UE.

El marco financiero para los años 2028-34 será el asunto a abordar el miércoles, con un debate en el que participará González Casares, y seguirá el día con reuniones con responsables de medio ambiente y vivienda, para terminar con una entrevista con el vicepresidente del Parlamento Europeo Javier López.

Finalmente, el jueves terminará la ronda de Besteiro por Bruselas con dos encuentros al máximo nivel: primero con el comisario de Pesca y Océanos, Costas Cadis; y después con la vicepresidenta ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, la exministra socialista española Teresa Ribera.