Juan Garrido Fernández, catedrático da USC: «A anterior directiva de augas residuais da UE é de 1991 e España non cumpre ao 100 % no 2025»
SANTIAGO
Afirma que os sistemas de saneamento autónomo ben xestionados son viables en zonas rurais09 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Juan Manuel Garrido Fernández (O Grove, 1966) é catedrático do departamento de Enxeñería Química da Escola Técnica superior de Enxeñería da Universidade de Santiago de Compostela (USC). Forma parte do Centro de Investigación Interdisciplinar en