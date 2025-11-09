Juan Garrido Fernández, catedrático da USC: «A anterior directiva de augas residuais da UE é de 1991 e España non cumpre ao 100 % no 2025»

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO

O catedrático Juan Manuel Garrido Fernández, no laboratorio da Escola de Enxeñería da USC. XOAN A. SOLER

Afirma que os sistemas de saneamento autónomo ben xestionados son viables en zonas rurais

09 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Juan Manuel Garrido Fernández (O Grove, 1966) é catedrático do departamento de Enxeñería Química da Escola Técnica superior de Enxeñería da Universidade de Santiago de Compostela (USC). Forma parte do Centro de Investigación Interdisciplinar en

