Ana Pontón viaja a Uruguay y Argentina para reforzar los lazos con la comunidad gallega

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, junto a la eurodiputada Ana Miranda, en una imagen de archivo. BNG | EUROPAPRESS

La líder de la oposición en el Parlamento de Galicia y portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, estará los próximos días de visita a Uruguay y Argentina con dos objetivos: contactar con la comunidad gallega radicada en estos países y reunirse con responsables de los movimientos de izquierda para compartir experiencias y líneas de actuación. Acudirá con la eurodiputada Ana Miranda, y estarán entre el miércoles y el domingo en la región.

De la agenda institucional en Montevideo destaca la entrevista con Yamandú Orsi, presidente uruguayo y líder de la formación izquierdista Frente Amplio. Con el presidente y la vicepresidenta, y algún dirigente más de este partido también se reunirán Pontón y Miranda, quienes aprovecharán la ocasión de charlar además con Lucía Topolansky, exvipresidenta del parlamento de la organización Mercosur (Parlasur) y viuda del expresidente uruguayo Pepe Mújica; con ellas estará Daniel Caggiani, actual presidente de Parlasur. Esta entidad tiene su sede en Montevideo y desde el 2005 está formado por altos dirigentes políticos que desarrollan labores consultivas para Mercosur, el mercado interior común de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia.

Junto a la agenda más oficial habrá una amplia actividad con la comunidad gallega en Uruguay. Así, Ana Pontón tendrá un encuentro con simpatizantes y militantes del BNG, con la Federación Asocaicións Galegas de Uruguai y con el Padroado da Cultura Galega de Montevideo

Tras la estancia de la capital uruguaya, Ana Pontón y Ana Miranda viajarán a Buenos Aires, donde se entrevistarán con la directora de Cooperación Internacional de la provincia de Buenos Aires, Mariana Vázquez, y con la expresidenta del país Cristina Kirchner. En la llamada quinta provincia gallega, las políticas nacionalistas se reunirán con simpatizantes y militantes del BNG, con representantes de la Federación de Asociacións Galegas de Arxentina, donde inaugurarán un busto en homenaje a Alfonso Rodríguez Castelao en el Museo da Emigración Galega en Argentina con motivo de los 75 años de la muerte del intelectual nacionalista, que precisamente falleció en esa ciudad, exiliado. La ruta en Buenos Aires no termina aquí, ya que está prevista una reunión con la directiva del Centro Galicia, una visita al colegio Santiago Apóstol y una charla con miembros de la Cátedra Libre de Estudos Galegos Alfonso Rodríguez Castelao de la Universidad de Buenos Aires.

El peso de los exiliados del franquismo en Argentina se dejará ver también en la reunión con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel da Paz, y con los encuentros con movimientos sociales a favor de la libertad y la recuperación de la memoria histórica, como la plataforma Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo o la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica en ese país.