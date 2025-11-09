Más de 350.000 gallegos viven sin conexión al alcantarillado por la dispersión geográfica

Estado del río Sar a su paso por la Condomina, en Bertamiráns (Santiago), tras el vertido de la depurado de A Slivouta PACO RODRÍGUEZ

Casi uno de cada cuatro gallegos emplea sistemas de saneamiento de aguas residuales alternativos al alcantarillado conectado con una estación depuradora habitual en los grandes núcleos de población. Según las estimaciones de Augas de Galicia,