Más de 350.000 gallegos viven sin conexión al alcantarillado por la dispersión geográfica
Cerca del 14 % usan sistemas de saneamiento autónomo que evitan largas redes de colectores09 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Casi uno de cada cuatro gallegos emplea sistemas de saneamiento de aguas residuales alternativos al alcantarillado conectado con una estación depuradora habitual en los grandes núcleos de población. Según las estimaciones de Augas de Galicia,