Más de 350.000 gallegos viven sin conexión al alcantarillado por la dispersión geográfica

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Estado del río Sar a su paso por la Condomina, en Bertamiráns (Santiago), tras el vertido de la depurado de A Slivouta
Estado del río Sar a su paso por la Condomina, en Bertamiráns (Santiago), tras el vertido de la depurado de A Slivouta PACO RODRÍGUEZ

Cerca del 14 % usan sistemas de saneamiento autónomo que evitan largas redes de colectores

09 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Casi uno de cada cuatro gallegos emplea sistemas de saneamiento de aguas residuales alternativos al alcantarillado conectado con una estación depuradora habitual en los grandes núcleos de población. Según las estimaciones de Augas de Galicia,

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 75% dto.
Suscripción WEB 2€/mes durante 12 meses Suscríbete