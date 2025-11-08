Pontón reclama que se reconozca a Castelao como primer presidente de Galicia
GALICIA
La portavoz nacionalista calificó de «franquismo industrial» el proyecto de instalación de una macrocelulosa en Lugo08 nov 2025 . Actualizado a las 16:01 h.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado de nuevo el reconocimiento de Castelao como primer presidente de Galicia, que en enero no prosperó por los votos en contra del PP a la iniciativa parlamentaria. «Anunciamos agora que non pararemos ata que ese recoñecemento sexa oficial».
Así lo ha manifestado este sábado la líder de la oposición gallega en la apertura del Simposio Castelao, organizado entre la Fundación Galiza Sempre y el BNG. «Hoxe proclamamos que máis cedo que tarde conseguiremos que Castelao sexa recoñecido como o que foi, o primeiro presidente de Galiza», ha expresado.
En este contexto, ha acusado al PP de realizar un «lavado cosmético» sobre la figura política de Castelao, que, en palabras de Pontón, han llegado a «criticar» y «deturpar». «Pero, por moito que intenten retratalo como algo que non foi, non poden ocultar nin negar que Castelao é unha figura central no nacionalismo galeguista e na historia política de Galiza», matizó.
La líder nacionalista defiende que esta «manipulación» ya «ven de lexos», para lo que ha rescatado una cita del propio pensador: «Exáltase a miña personalidade artística, esaxerándoa, co piadoso fin de desvalorizar a miña ideoloxía política». La portavoz del Bloque reivindicó que «Castelao é de todos, agás daqueles que atacan o que el máis amaba: Galiza, a súa xente e a súa lingua. Castelao é de todos, agás dos fascistas e os seus herdeiros», ha reivindicado.
En relación al idioma, ha defendido que sigue «vivo» a pesar de «cuatro décadas de política asimilista»: «Sodes uns imperialistas fracasados». «Superaremos a emerxencia lingüística e daremos á nosa lingua mil primaveras máis», ha añadido.
Reivindicación de Palestina
En este contexto, Pontón ha reivindicado las causas que les parecen «xustas», algo que «une» al BNG con Castelao. Así, ha proclamado 'Palestina vencerá', en una defensa del internacionalismo y condena del imperialismo, y ha añadido 'Altri non', en contra del proyecto de la empresa en Palas de Rei (Lugo). De hecho, ha acusado al Gobierno de Alfonso Rueda de querer llevar Galicia «hacia atrás» con proyectos «que son máis propios do franquismo industrial», en referencia al de la macrocelulosa que Altri pretende instalar en Galicia.
«Se Castelao estivese aquí, estaría xunto aos miles de galeguistas que se negan a aceptar un goberno do PP que non só nos quere frear, senón que tamén quere seguir permitindo o espolio da nosa terra. Castelao diría que Galiza merece moito máis que o franquismo industrial das megafábricas de pasta de papel contaminantes», concluyó Pontón.