Cinco entidades gallegas de distinto signo reciben el premio Meninas Galicia por su trabajo en favor de la igualdad

Cinco entidades gallegas de distintos ámbitos y competencias recibirán el próximo 21 de noviembre la distinción Premios Meninas 2025 Galicia que la Delegación del Gobierno en Galicia otorga anualmente desde hace ocho ediciones. Meninas 2025 reconoce a la oenegé Accem Galicia, a la Diputación Provincial de A Coruña, a la Asociación Concepción Arenal, al IES Chivite de Verín y a la decana de la UVigo, Enma Torres-Romay con un galardón que distingue anualmente a personas, colectivos e instituciones por su trabajo en la lucha contra la violencia de género. Este premio, que persigue honrar la memoria de las víctimas y visibilizar el compromiso de quienes trabajan en la prevención y erradicación de esta lacra al tiempo que trabajar en favor de la igualdad, se otorga a quienes «representan a unha Galicia feminista, que rexeita o machismo e a violencia que se exerce contra unha muller polo feito de selo e que loita pola igualdade en todos os ámbitos», señaló el delegado del Gobierno Pedro Blanco.

Los reconocimientos Meninas fueron creados en el 2004 por el Gobierno de España y se entregan en Galicia desde el 2018. Estas distinciones reconocen a personas y entidades que destacan por su compromiso en la lucha por la igualdad, y se enmarcan en la celebración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Galicia, las Meninas celebran este año su octava edición después de que la Delegación del Gobierno decidiera transferir estos premios al ámbito autonómico.

Será la representación del Ejecutivo en la comunidad gallega quien presida la ceremonia institucional de entrega en el Hostal dos Reis Católicos de Santiago de Compostela el próximo 21 de noviembre.

Además de los galardones, el jurado de estos premios también acordó otorgar cinco menciones honoríficas: una autonómica y cuatro provinciales.Se conceden a María Elena Steinger, fiscal delegada especializada en Violencia contra la Mujer en Galicia; al equipo Emume del Comando de la Guardia Civil de A Coruña; el equipo Viogen de la Guardia Civil de Monforte de Lemos (Lugo); el agente de la Policía Nacional Ramón Salvador Álvarez Álvarez, adscrito a la Unidad Policial Adscrita a la comunidad autónoma en Ourense; y a la unidad UFAM de la Comisaría de Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Asimismo, por tercera vez, los gremios contemplan esta distinción para periodistas, empresas y proyectos de comunicación social de Galicia que promueven los valores de igualdad. En esta categoría, denominada «Comunicación en Igualdad», la Delegación del Gobierno en Galicia cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de Periodistas de Galicia, como entidad asesora y, en esta ocasión, la mención especial se otorga a la periodista gallega Tareixa Navaza, figura femenina clave del periodismo radiofónico y televisivo gallego desde finales de los años 60, una profesional que ha transmitido la realidad a la sociedad gallega con rigor, reivindicando el feminismo delante y detrás de las cámaras.