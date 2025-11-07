Los gallegos aguardan 50 días menos para operarse que la media estatal

Operación de cirugía de rodilla en el hospital provincial de Conxo XOAN A. SOLER

Los gallegos aguardan una media de 69 días para pasar por el quirófano, lo que supone 50 días menos que el promedio estatal, que asciende a 118,6 según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad a fecha 30 de junio del 2025. Galicia presenta la cuarta menor demora, solo por debajo de Madrid (49), País Vasco (61) y La Rioja (64). En el lado contrario está Andalucía, con un promedio de 160 días —más de cinco meses—, Cataluña (148) y Extremadura (130).

Esto se traduce también en el porcentaje de usuarios que esperan más de seis meses, de un 4,24 % en Galicia, y que sube a más del 30 % en Cataluña y Castilla-La Mancha, por ejemplo.

En el caso de la primera consulta con el especialista de hospital, la demora media en Galicia es la segunda más pequeña de España, con 57 días, por debajo de País Vasco, con 43. En este caso las peores cifras están en Canarias, con 150 días.

A 30 de junio había en las listas de la sanidad pública española 832.728 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica, y uno de cada cinco, el 19,6 %, llevaba incluido en lista más de 6 meses. La especialidad con mayor tiempo medio de demora es cirugía plástica con 259 días seguida de neurocirugía con 173. En cuanto a las consultas, la media de espera en el conjunto de comunidades es de 96 días.