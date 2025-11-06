Los alcaldes de Valdeorras, a la Xunta y a la Confederación Miño-Sil: «Chegan todos tarde»

Río Leira, en Vilamartín de Valdeorras LOLITA VÁZQUEZ

La reunión celebrada ayer en la delegación de la Xunta en Ourense con la participación de los conselleiros de Presidencia, Medio Ambiente y Medio Rural y las alcaldesas de A Rúa y Petín y del regidor de Vilamartín de Valdeorras ha servido para desatar un nuevo cruce de acusaciones mutuas de inacción entre la Administración autonómica y la central.

Diego Calvo resumió la cita señalando que se había informado a los mandatarios locales sobre las distintas actuaciones que se estaban realizando y las partidas comprometidas para los distintos capítulos, apuntando además que echaba en falta otras actuaciones «que, ao mellor se tiñan que estar levando a cabo, que son as da Confederación Hidrográfica». Calvo anunció que se intentará una nueva reunión en la que también participe el presidente del organismo responsable de la cuenca y afirmó que la Xunta estaba cumpliendo los compromisos adquiridos en tempo récord, mientras que «as axudas do Estado, a día de hoxe, aínda non chegaron».

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, contestaba detallando también las distintas ayudas y actuaciones puestas en marcha por la Administración central. «O Goberno de España actúa con responsabilidade e dentro das súas competencias», señalaba antes de pedir a la Xunta «que faga o mesmo e deixe de culpar aos demais do traballo que non fai». Se añadía también al debate un comunicado del Ministerio de Agricultura informando de los 27,8 millones de euros repartidos entre 9.000 productores afectados por los incendios en toda España.

Decepción entre los regidores

Los regidores valdeorreses, entre tanto, mostraban su estupor por la nueva pelea interinstitucional y coincidían en afirmar que salieron desilusionados de la reunión en la delegación de la Xunta. Los tres se mostraban decepcionados por la falta de medidas concretas que les ayuden a paliar el problema más urgente que tienen: asegurar el abastecimiento de agua a los vecinos.

En la reunión celebrada en Ourense estuvieron presentes los conselleiros de Presidencia, Medio Ambiente y Medio Rural; y los alcaldes de la comarca de Valdeorras. MIGUEL VILLAR

«Volvín igual que marchei», resumía la regidora de A Rúa, María González Albert (BNG), que recordaba que esa misma tarde los vecinos de una parte del municipio se quedarían sin agua por agotamiento del depósito. No es la primera vez que ocurre en las últimas jornadas. Cuando la lluvia arrastra hacia las captaciones la ceniza, se opta por cerrar la entrada para evitar daños en las depuradoras y en los electrodomésticos de los vecinos, si el agua turbia llega a los domicilios.

«O que a Xunta está facendo e o que están destinando para unha cousa ou outra, xa o sabemos. E o mesmo o que fai a Confederación hidrográfica. Pero tanto o que destinan uns coma os outros non chega. Non pedimos milagres ou que non haxa escorrentías, porque ardeu o cen por cen do monte e iso ten que baixar, pero isto de que se é competencia da Confederación ou da Xunta, a min dáme exactamente igual. O problema é que non temos auga para darlle á xente», decía Albert.

«Os concellos levamos advertindo dende a semana seguinte a apagar os lumes que isto ía pasar», apuntaba el de Vilamartín. Enrique Álvarez (PSdeG) lamentó que tanto la CHMS como la Xunta no hayan sido más ágiles en dar respuesta a esos avisos: «Chegan todos tarde». La alcaldesa de Petín, la socialista Raquel Bautista, abundaba en la decepción: «Pensamos que nos ían dar solución a algúns dos problemas que temos, que son moitos, pero a verdade é que saín igual que fun».