O PSdeG pide traballar na Unión Europea pola cooficialidade do galego e a Xunta avisa: «É Sánchez quen debe negociar»
GALICIA
Os socialistas defenden que é unha «reivindicación xusta» e o PPdeG subliña que depende dun acordo de países, non de partidos05 nov 2025 . Actualizado a las 14:15 h.
O grupo parlamentario do PSdeG instou este mércores ao PPdeG e á Xunta a traballar na Unión Europea para lograr que os conservadores europeos dean luz verde á cooficialidade do galego nas institucións da Unión. A resposta do conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, foi que lograr este obxectivo non é unha cuestión de partidos políticos, senón de país, e que debe ser o Goberno de Pedro Sánchez o que demostre a súa capacidade negociadora e de diplomacia para lograr o acordo dos 27 países membros.
Na súa intervención durante o pleno do Parlamento, a deputada socialista Silvia Longueira defendeu a necesidade de «ir todos xuntos» para lograr esa cooficialidade e apelou ao PPdeG para que medie ante o PP europeo, que se opón a esa declaración. Tamén insistiu en que se trata dunha «reivindicación xusta, adecuada e natural», e que non apoiala é un «tremendo error» porque é unha «oportunidade de ouro» que pode ter efectos económicos indirectos moi positivos.
A deputada pediu que non se poña o custo do servizo como escusa porque a Xunta gasta «20 millóns de euros en publicidade e propaganda», que sería a metade do investimento necesario para implementar esa cooficialidade, duns 44 millóns de euros, segundo apuntan os socialistas.
O conselleiro de Lingua subliñou que a Xunta e o Parlamento de Galicia declararon o seu apoio a esa cooficialidade do galego na UE, polo que, nese aspecto, «non hai debate», pero matizou que se trata «dunha cuestión de país», non de partidos políticos. Insistiu en que non depende do PP europeo conseguir esa cooficialidade, senón que debe haber un acordo unánime dos 27 Estados membros que, a día de hoxe, non se logrou.
Por esa razón, López Campos instou ao Goberno central e a Pedro Sánchez a poñer en práctica a súa capacidade negociadora e a súa diplomacia para buscar o acordo do resto dos países de Europa. «Hai países que xa dixeron de forma clara e contundente que non se dan as condicións para a cooficialidade», afirmou, lembrando que a cuestión do custo económico non é menor, cun investimento de 660 millóns de euros en cinco anos.
Aproveitou o conselleiro para reprobar o «ínfimo» apoio do Goberno de España á lingua galega, como dixo que se mostra no reparto dos fondos europeos. Nese sentido, puxo como exemplo o Proxecto Nós ou os fondos destinados á creación audiovisual nas linguas cooficiais (segundo afirmou, máis dun 78 % para Cataluña e algo menos do 5 % para Galicia).