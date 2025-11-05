Indignación en los colegios médicos por el plan de primaria del Sergas

Foto de archivo del PAC del nuevo centro integral de Lugo ALBERTO LÓPEZ

Frente común de sindicatos, trabajadores y colegios médicos en contra de las medidas de atención primaria presentadas por la Xunta hace dos semanas. En ellas se establece que las vacantes de medicina de familia por jubilación u otros motivos serán convertidas en FEAP, una nueva categoría con obligación de realizar guardias en los PAC. Además, se propone trasladar una solicitud al Estado para homologar la especialidad de medicina de familia y comunitaria a los profesionales extra comunitarios, «mediante unha formación docente nas unidades existentes».

Estos dos puntos son los más peliagudos y el Consello de Colexios Médicos acaba de manifestar su claro rechazo a este texto, pidiendo su retirada. «Resulta peligroso abrir la puerta a posibles atajos en la incorporación de profesionales extranjeros», sostiene la entidad, de modo que, «para trabajar como médico de familia debe continuar siendo obligatorio haber obtenido la especialidad a través del mir, sin que puedan existir caminos alternativos».

Este punto ha molestado enormemente a los médicos de familia, con una especialidad de cuatro años, que se preguntan si el Sergas, bajo el argumento de escasez de profesionales, pondría a operar como neurocirujano a una persona sin especialidad, o sin que esta esté homologada.

En el Sergas ya trabajan médicos sin especialidad homologada. Lo hacen fundamentalmente en los PAC, y siempre en aquellos en los que hay más de un equipo, para evitar que estén solos. Pero, lamentan los profesionales, esta excepción no puede convertirse en norma, «homologando el título por una vía alternativa y entrando por la puerta de atrás». Una situación, insisten, que llevaría a una devaluación de la profesión.

El Consello Galego aborda también la conversión de todas las plazas de familia en FEAP, prevista a partir del 1 de enero, y pide consenso para que el modelo asistencial tenga vigencia a largo plazo. Su presidente, Eduardo Iglesias, recuerda que, «todo cambio debe respetar los derechos adquiridos por los trabajadores y propietarios de plaza, especialmente en caso de traslados».

Los colegios están abiertos a la negociación y no ven razonable que existiendo grupos de trabajo específicos, «conozcamos este plan tarde y por terceros».

Huelga

Estas medidas ya han provocado dos anuncios de huelga. Los sindicatos con representación en la mesa sectorial convocarán un paro el 26 de noviembre, mientras que el sindicato médico O´Mega la ha ampliado a dos días más, 27 y 28, y se reanudará del 9 al 12 de diciembre si la Xunta no modifica este proyecto para reorganizar la primaria.